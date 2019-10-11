Украина не может поставлять в ЕС без пошлин уже 10 видов товаров

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Украина по состоянию на 9 октября 2019 года полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Евросоюз по 10 группам. Об этом сообщила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Речь идет о квотах на мед, сахар, крупы и муку, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, пшеницу, кукурузу, сливочное масло, обработанные томаты и мясо птицы.

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"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация особо не изменилась – на начало октября 2018 года Украиной были закрыты девять квот на беспошлинный экспорт в ЕС. Но изменилась ситуация с поставками солода и пшеничной клейковины — на сегодня использовано 63%, в то время как за аналогичный период прошлого года квота была использована в полном объеме. Ощутимо увеличились поставки сахара – в текущем году Украина полностью использовала квоту на сахар, а в прошлом году на этот период лишь на 12%", – сообщили в УКАБ.

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По прогнозам специалистов, потенциально до конца года Украина еще может закрыть квоты по крахмалу (пока использовано 85%), ячменю (80%) и обработанной продукции из зерновых (78%).

"Вместе с тем, с октября 2017 года, сроком на три года начали действовать дополнительные квоты на восемь групп товаров: мед, крупы и муку, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, овес, пшеницу, ячмень и кукурузу", – напомнили в ассоциации.

Как сообщалось, в июле 2019 года Украина и ЕС подписали соглашение об увеличении квоты на мяса птицы. Предполагается, что годовая квота на мясо птицы и переработанное мясо птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза.

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