Украина не пойдет на уступки по газу: эксперт объяснил причины

/ Фото: AFP

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В Париже, где 9 декабря пройдет саммит Нормандской четверки и состоится встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, президенты Украины и России, помимо ситуации на Донбассе, могут обсудить еще один важный вопрос – газовый.

Об этом директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Судя по разным заявлениям и в Москве, и в Киеве, а также с учетом того, что недавно в Вене состоялась рабочая двусторонняя встреча при участии профильных министров Украины и России, такой вариант вполне возможен. У нас давно таких двусторонних встреч не было – с 2014 года переговоры по газу велись в трехстороннем формате, с участием представителей Еврокомиссии. Поэтому я вполне допускаю, что в Париже может быть зафиксирован некий компромисс по вопросу сохранения транзита российского газа через Украину. А может, речь пойдет и о поставках российского газа в Украину. Если так случится, скорей всего, это будут предварительные устные договоренности, которые потребуют, разумеется, дальнейшей проработки и предметного наполнения уже на уровне рабочих групп", – говорит политолог.

На замечание, что в Украине звучат опасения, что на переговорах с Россией по газу Киев может пойти на какие-то неприемлемые уступки, эксперт подчеркнул:

"Чрезмерные уступки возможны тогда, когда ты имеешь слабую переговорную позицию. У нас сегодня достаточно сильная переговорная позиция. Украина готова к самым разным вариантам. В том числе к варианту перекрытия транзита газа Россией после Нового года. Наш министр энергетики и руководство НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляли, что Украина абсолютно к этому готова. Газ в подземные хранилища закачан. Европейцы себе тоже закачали. Больших рисков нет".

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"Кроме того, надо учитывать технологический момент: Россия не может заморозить транзит газа через Украину надолго. У нее нет возможности прокачать весь объем газа, который поставляют в Европу, по "Северному потоку – 1". Зимой у них нет другого выхода, кроме как увеличивать транзит газа через нашу территорию, и они это делали в предыдущие годы. То есть они не могут сегодня долго обходиться без транзита через Украину", – говорит директор Центра политических исследований "Пента".

Он обратил внимание на один важный аргумент – решение Стокгольмского арбитража.

"Россиянам очень не нравятся финансовые и имиджевые потери, которые они несут в результате этого решения, поэтому они требуют обнулить претензии друг к другу. Это Украину не очень устраивает – 2,6 млрд долларов на дороге не валяются. И потом, что значит "обнулить претензии"? Обнулить можно тогда, когда есть что обнулять с обеих сторон. А здесь нам предлагают отказаться от законного решения в нашу пользу. Но, с другой стороны, наличие такого решения – еще один наш козырь в переговорах. Таким образом, переговорная позиция Украины сильная, у нас нет уязвимостей, как были, например, в 2006-м и 2009-м годах", – уверен Фесенко.

Он добавил, что уступки должны быть с обеих сторон, в том числе и со стороны России.

Напомним, ранее Фесенко назвал три возможных договоренности, которые будут достигнуты на встрече Зеленского и Путина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "У Зеленского делают ставку на нестандартность тактики на переговорах с Путиным": интервью с Владимиром Фесенко".

О ходе украинско-российских газовых переговоров смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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