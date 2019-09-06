Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Украина не справляется с бюджетом: в Счетной палате назвали причины

6 сентября, 13:39

Пацкан озвучил три основные составляющие недопоступлений

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

План доходов государственного бюджета Украины не выполняется прежде всего из-за недопоступлений налога на добавленную стоимость с ввезенных товаров и акцизного налога, а также заимствований и приватизации. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, который ранее также указывал, что слишком низкий курс доллара ударил по бюджету Украины.

"Который месяц подряд мы констатируем три основные составляющие недопоступлений. За восемь месяцев этого года план доходов не выполнен на 30,8 млрд грн, государственных заимствований – на 17,7 млрд грн и приватизации государственного имущества – на 6 млрд грн", – уточнил Пацкан.

Реклама

По данным Счетной палаты, в январе-августе 2019 года план поступлений общего фонда государственного бюджета не выполнен на 46,2 млрд грн, или 4,8%. 

Как отметил Пацкан, план доходов не выполнен прежде всего за счет налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 26,2 млрд грн, или 12,4% и акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров – на 10,4 млрд грн, или 21 2%.

Читайте также: Курс доллара в бюджете: эксперты объяснили, что не так с планированием сметы

В тренде
"Прямая линия" Кабмина и рассмотрение законов Зеленского в Раде: главные темы дня

Сообщается, что за январь-август 2019 года расходы государственного бюджета не выполнены на 56,4 млрд грн, или 8,6%.

"Это следствие низкого качества планирования расходов. А это влечет за собой неэффективное использование средств, в отдельных случаях нецелевое использование бюджетных расходов и их постоянное перераспределение в течение года", – сказал Пацкан.

Напомним, ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня" о серьезной проблеме с бюджетом Украины. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал внесение Украины в список стран с непрозрачным бюджетом, который ежегодно составляет Государственный департамент США.

Как сообщали новости "Сегодня", госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

бюджет доходы расходы госбюджет Счетная палата Пацкан бюджет-2019

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябре
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябреЭкономика
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентябряУкраина
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евро
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евроФинансы
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление Кабмина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление КабминаЭкономика
Осенние новшества для получателей субсидий: чем хотят порадовать украинцев
Осенние новшества для получателей субсидий: чем хотят порадовать украинцевЭкономика

Новости партнеров

Loading...