Украина не справляется с бюджетом: в Счетной палате назвали причины

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План доходов государственного бюджета Украины не выполняется прежде всего из-за недопоступлений налога на добавленную стоимость с ввезенных товаров и акцизного налога, а также заимствований и приватизации. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, который ранее также указывал, что слишком низкий курс доллара ударил по бюджету Украины.

"Который месяц подряд мы констатируем три основные составляющие недопоступлений. За восемь месяцев этого года план доходов не выполнен на 30,8 млрд грн, государственных заимствований – на 17,7 млрд грн и приватизации государственного имущества – на 6 млрд грн", – уточнил Пацкан.

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По данным Счетной палаты, в январе-августе 2019 года план поступлений общего фонда государственного бюджета не выполнен на 46,2 млрд грн, или 4,8%.

Как отметил Пацкан, план доходов не выполнен прежде всего за счет налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 26,2 млрд грн, или 12,4% и акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров – на 10,4 млрд грн, или 21 2%.

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Сообщается, что за январь-август 2019 года расходы государственного бюджета не выполнены на 56,4 млрд грн, или 8,6%.

"Это следствие низкого качества планирования расходов. А это влечет за собой неэффективное использование средств, в отдельных случаях нецелевое использование бюджетных расходов и их постоянное перераспределение в течение года", – сказал Пацкан.

Напомним, ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня" о серьезной проблеме с бюджетом Украины. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал внесение Украины в список стран с непрозрачным бюджетом, который ежегодно составляет Государственный департамент США.

Как сообщали новости "Сегодня", госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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