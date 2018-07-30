Украина не укладывается в бюджет-2018

Сегодня, 14:52

По данным НБУ, за первое полугодие украинский бюджет был выполнен с дефицитом

Украина не укладывается в бюджет-2018
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 9,782 млрд. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

При этом за первое полугодие прошлого года бюджет был сведен с профицитом в 29,032 млрд грн. При этом в 2018 году доходы госбюджета Украины по итогам первого полугодия составили 463,18 млрд грн.

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В начале июля в Госказначействе отметили, что отставание от плановых показателей по доходам бюджета в первом полугодии-2018 выросло до 3,1%. Вместе с тем, если сравнивать с первым полугодием 2017 года, рост доходов бюджета составил 13,7%, сообщили в ведомстве.

Отметим, недавно и.о. министра финансов Оксана Маркарова заявила, что для секвестра бюджета Украины нет причин, хотя ранее она допускала возможность сокращения расходов госбюджета.

Как пояснила глава Минфина, ситуация с наполнением бюджета начала выравниваться в мае-июне.

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В целом в основе госбюджета Украины на 2018 год лежит прогноз роста реального ВВП страны на 3% при инфляции в 9% на конец 2018 года, что близко к прогнозам Нацбанка.

При этом в Национальном банке Украины уже допускали, что дефицит госбюджета может превысить запланированный уровень - 2,5% ВВП.

Несмотря на то, что доходы государственной сметы выросли, в 2017 году Украина не выполнила бюджет, недополучив 3,4 млрд грн (0,4%) и не потратив заложенные в госбюджет 31 млрд грн, таким образом не выполнив расходную часть бюджета на 3,6%.
НБУ, бюджет, госбюджет, дефицит, бюджет-2018

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Источник:

"Сегодня"

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