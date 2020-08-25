Украина не успеет получить два транша МВФ до конца года – Данилишин

Базовый сценарий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой программы финансирования stand-by с получением двух траншей до конца 2020 года является малореалистичным. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

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По его словам, Украине стоит рассчитывать на один транш до конца 2020 года.

"Поддержка международных партнеров остается одним из самых весомых факторов макрофинансовой стабильности в Украине. Очевидно, что базовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года – в сентябре и декабре – является малореалистичным. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение транша в четвертом квартале 2020 года", – написал Данилишин в Facebook.

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Он также считает, что плановый пересмотр программы с МВФ должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и его фокусировки в поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов.

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"Приоритетом программы с МВФ должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан Украины", – добавил Данилишин.

Сайт "Сегодня" сообщал, что, в середине июня директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, Фонд оценит успехи Украины и примет решение о втором транше в сентябре.

Напомним, в начале июня Украина уже получила первый транш по программе МВФ stand-by. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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