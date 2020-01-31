Украина недостаточно привлекательна для иностранных инвесторов – посол Латвии

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Украина по-прежнему недостаточно привлекательна для иностранных инвесторов. Такое мнение высказал посол Латвии Юрис Пойканс, сообщают Українські Новини.

"Когда нет 100-процентной гарантии защиты иностранных инвестиций, мы не можем быть уверены в их безопасности. Сегодня в Украине нередко происходят рейдерские захваты. Поэтому главный аргумент инвестирования Украины – эффективная судебной система", – сказал посол.

Пойканс подчеркнул, что ему нравятся небольшие сдвиги в лучшую сторону в Украине, но пока их недостаточно для увеличения инвестирования.

По данным посла, объемы торговли между Украиной и Латвией за 2019 год составили 300 млн долларов, что в два раза больше, чем пять лет назад.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что проект "Инвестиционная няня" позволит инвесторам заключать сделки с Кабмином, который представляет государство и сможет отвечать в международных судах, если нарушит условия договора. Таким решением правительство пытается своеобразно компенсировать инвесторам отсутствие прозрачной и надежной судебной системы в Украине.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что президент Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину. Она должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. И те, кто не вложит деньги в нашу страну, рискует об этом пожалеть. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Напомним, Украина уже получила средства от нового выпуска десятилетних еврооблигаций на 1,25 млрд евро, сообщила министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, украинские 10-летние евробонды приобрели 200 инвестиционных фондов из 31 страны.

Новыми украинскими облигациями заинтересовались фонды, управляющие активами (85%), хедж фонды (7%), пенсионные и страховые фонды (6%), банки (2%).

Как сообщал сайт "Сегодня", газета Financial Тimes связала успешный выпуск еврооблигаций с оптимизмом инвесторов в отношении программы реформ президента Украины Владимира Зеленского и его нового правительства.

Товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в январе-ноябре 2019 года составил 42 млрд долларов, или 41,5% от общего торгового оборота нашей страны. Наибольший объем украинских товаров был продан в Польшу. Также в топ-5 ключевых европейских экспортеров попали Италия, Германия, Нидерланды и Венгрия. Вне ЕС значительные объемы экспорта фиксируются в Китай и Турцию.

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