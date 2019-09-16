Украина объединит свой энергорынок с европейским

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Правительство хочет объединить украинский и европейский энергорынки. Таким образом Украина сможет не просто покупать и продавать свет за границу, но и окончательно отделиться от российской энергосистемы. Все, чего не будет хватать Украине, страна будет покупать в Европе – по конкурентным ценам. Что для этого должна сделать Украина, разбирались журналисты "Сегодня".

Импортные, словацкие и венгерские киловатты Украина сможет покупать за рубежом. Первый шаг сделан – с июля в Украине работает новый рынок электроэнергии.

Далее следует присоединиться к европейскому рынку. И этот шаг чрезвычайно важен для энергонезависимости Украины. Ведь мы до сих пор пребываем в энергетической завязке с Россией и Беларусью. И в чрезвычайных случаях Кремль может шантажировать Киев. И Кабмин взял уверенный курс на объединение украинского и европейского энергорынка.

"Наши страны имеют общий исторический опыт. Верю, что Украина в конце концов окажется в европейской семье и мы снова встретимся в рамках объединения. Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Это премьер сказал о присоединении к европейской энергосистеме. Конкуренция там намного больше. Для европейских стран Украина – дополнительный рынок. И продавцы иностранных киловатт будут работать так, как, к примеру, сеть АЗС. Только торговать будут электроэнергией.

Кто от этого выиграет? Каждый, кто смотрит телевизор, заряжает мобильный телефон или просто включает вечером свет. Ведь когда многочисленные поставщики будут бороться за потребителя, качество услуг становиться лучше, а цены – значительно приятнее для покупателя. Так это работает во всем мире.

"Например, есть конкуренция не только между игроками одной страны, а между игроками многих стран. Соответственно – больше конкуренции, лучшее качество услуг и низкие цены на электроэнергию. То есть это присоединение к NSI, которое объединяет 34 страны, которые работают в синхронном режиме, и этот процесс у нас происходит вместе с Молдовой", – говорит аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

34 страны смогут продать Украину электроэнергию. Энергетики уже тестируют, как это работает. Первые импортные киловатты пришли на так называемый Орловский энергоостров. Это пока единственная точка входа "европейского света" – потому что физически уже присоединена к международной сети.

"Мы движемся к тому, чтобы отсоединиться от России и присоединиться к Европе. Это очень сложный путь именно с технической точки зрения. Мы, во времена , когда нам нужно покрывать пики, сможем покупать электрическую энергию из Европы. Вероятно, она будет дешевле тепловой. И сможем продавать электрическую энергию в Европу тогда, когда она будет нужна там от наших атомных электростанций", – рассказывает эксперт в сфере энергетики Александр Трохимец.

Энергоексперты говорят: мы можем купить и продать в 20 млрд. киловатт в год. Но зарабатывать на киловаттах сможем только тогда, когда будет современное оборудования и сети. На это потребуется, только по приблизительным подсчетам, 220 млн. гривен. Но в результате, это поможет сэкономить деньги обычному потребителю, и помочь стране стать энергонезависимой.

Напомним, с 1 июля в Украине введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

После запуска нового рынка электроэнергии ежесуточно увеличивается ее импорт, что влияет на снижение цен на рынке.

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