Украина обеспечена на зиму и газом, и углем – Гончарук

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук, которые ранее сделал четкое заявление по поставкам российского газа, заявляет, что Украина обеспечена газом, углем и всеми другими необходимыми для нормального прохождения нынешнего отопительного сезона ресурсами.

"Украина обеспечена газом, углем, всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, об этой зиме не идет речь, потому что мы заранее позаботились о том, чтобы ничего в энергетическом плане Украине не угрожало в ближайшее время", - сказал Гончарук в эфире одного из украинских телеканалов в воскресенье вечером.

В тоже время он напомнил, что контракт о транзите газа между Украиной и РФ заканчивается 1 января 2020 года, а переговоры о заключении нового контракта продолжаются.

"У нас продолжаются трехсторонние переговоры. Это абсолютно отдельный процесс с европейской, российской стороной и Украиной, как с транзитным государством. В рамках этих переговоров Украина занимает очень четкую позицию – нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет, с достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе", – добавил Гончарук.

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Ранее президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми выдвинутые Украиной условия транзита российского газа в Европу.

Напомним, что "Газпром" в письме "Нафтогазу" пригрозил, что с 1 января прекратит транзит газа через территорию Украины.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам о транзите газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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