Украина обложила пошлинами металлопрокат из Китая и России

Комиссия по торговле решила защитить отечественных производителей

Фото: Getty Images

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила антидемпинговые меры в отношении импорта некоторых видов проката с антикоррозионным покрытием происхождением из РФ – на уровне 47,57%. Ранее Украина также ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из трех стран.

Пошлины на металлопрокат вводятся на пять лет.

"Для защиты украинского производителя плоского проката было решено применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину товаров происхождением из РФ и Китая сроком на пять лет", – заявили в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ).

Читайте также США готовы ввести пошлины на товары Китая

Помимо этого, МКМТ продлила специальные меры в отношении гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов независимо от страны происхождения на три года. Размер ставки специальной пошлины для гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуританов со вступления соответствующего решения в силу составит 11,22%, через 12 месяцев со дня внедрения – 10,66%, через 24 месяца – 10,13%.

"Также комиссия решила не возбуждать пересмотр антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину ДВП мокрого способа производства происхождением из Беларуси в связи с окончанием срока их применения. Помимо этого, на этом же основании – остановить процедуру пересмотра антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину деревоволокнистых плит из Беларуси", – сообщили в МЭРТ.

Напомним, в октябре 2018 года Украина обратилась во Всемирную торговую организацию, чтобы оспорить антидемпинговые пошлины Армении и Кыргызстана на стальные трубы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина обложила пошлинами металлопрокат из Китая и России". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"