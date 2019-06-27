Украина обложила пошлинами металлопрокат из Китая и России
Комиссия по торговле решила защитить отечественных производителей
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила антидемпинговые меры в отношении импорта некоторых видов проката с антикоррозионным покрытием происхождением из РФ – на уровне 47,57%. Ранее Украина также ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из трех стран.
Пошлины на металлопрокат вводятся на пять лет.
"Для защиты украинского производителя плоского проката было решено применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину товаров происхождением из РФ и Китая сроком на пять лет", – заявили в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ).
Читайте также
Помимо этого, МКМТ продлила специальные меры в отношении гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов независимо от страны происхождения на три года. Размер ставки специальной пошлины для гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуританов со вступления соответствующего решения в силу составит 11,22%, через 12 месяцев со дня внедрения – 10,66%, через 24 месяца – 10,13%.
"Также комиссия решила не возбуждать пересмотр антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину ДВП мокрого способа производства происхождением из Беларуси в связи с окончанием срока их применения. Помимо этого, на этом же основании – остановить процедуру пересмотра антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину деревоволокнистых плит из Беларуси", – сообщили в МЭРТ.
Напомним, в октябре 2018 года Украина обратилась во Всемирную торговую организацию, чтобы оспорить антидемпинговые пошлины Армении и Кыргызстана на стальные трубы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина обложила пошлинами металлопрокат из Китая и России". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп пообещал 500 млрд долларов в год от пошлин на китайские товары
Трамп заявил, что не позволит Китаю воровать рабочие места в Америке и технологии
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по иммиграции, введение пошлин приостановлено
Мексика обязалась ужесточить свою иммиграционную политику.