Украина обогнала Россию и Беларусь по минимальной зарплате

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Минимальная зарплата в Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет "минималку" в России и Беларуси.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, отметив, что это случилось впервые с 2008 года.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 723 грн, или 199 долларов в эквиваленте по курсу на начало года", – пишет он.

Стоит отметить, что состоянием на 1 января в РФ минимальная зарплата составляет 12 130 рублей (195,3 доллара), а в Беларуси – 375 рублей (177,8 долларов).

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Милованов объясняет это стойкими темпами роста украинской экономики, ростом национального дохода благодаря трудовой миграции и повышение социальных стандартов.

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В то же время, как уже сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

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