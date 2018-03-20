Украина обратилась к США из-за скандальных пошлин Трампа

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины направило США просьбу о выведении украинской металлопродукции из-под действия 25%-ных импортных пошлин. Об этом сообщила замминистра экономического развития – торговый представитель Украины Наталия Микольская

"Передала советнику по экономическим вопросам посольства США в Украине Дж. Полу Шутте письмо [премьер-министра] Владимира Гройсмана руководству США относительно исключения металлургической продукции из-под действия мер. Необходимо обеспечить доступ продукции к рынку США, который является традиционным", – написала Микольская на своей странице в Facebook.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о пошлинах на ввоз стали и алюминия, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну. Пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий – 10% процентов. Новые тарифы вступят в силу через 15 дней, то есть 23 марта. Ставка на импорт металлов не коснется Мексики и Канады.

Европейский Союз уже требует от США отменить пошлины. Ранее Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США. Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках ВТО. Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.

В Кабмине подсчитали, что убытки Украины от американских пошлин составят более 100 миллионов долларов в год: