Украина обратилась к США из-за скандальных пошлин Трампа

Сегодня, 11:27

Правительство надеется, что пошлины с Украины снимут

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины направило США просьбу о выведении украинской металлопродукции из-под действия 25%-ных импортных пошлин. Об этом сообщила замминистра экономического развития – торговый представитель Украины Наталия Микольская 

"Передала советнику по экономическим вопросам посольства США в Украине Дж. Полу Шутте письмо [премьер-министра] Владимира Гройсмана руководству США относительно исключения металлургической продукции из-под действия мер. Необходимо обеспечить доступ продукции к рынку США, который является традиционным", – написала Микольская на своей странице в Facebook.

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Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о пошлинах на ввоз стали и алюминия, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войнуПошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий – 10% процентов. Новые тарифы вступят в силу через 15 дней, то есть 23 марта. Ставка на импорт металлов не коснется Мексики и Канады.

Европейский Союз уже требует от США отменить пошлины. Ранее Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США. Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках ВТО. Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.

В Кабмине подсчитали, что убытки Украины от американских пошлин составят более 100 миллионов долларов в год:
Украина, сталь, пошлины, алюминий, Микольская

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Источник:

"Сегодня"

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