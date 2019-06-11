Украина обвинила Россию в краже газа в Черном море: назван объем похищенного "голубого топлива"

Зеркаль озвучила официальную позицию Киева в арбитраже против РФ

Елена Зеркаль на слушаниях по нарушению Россией Конвенции ООН о морском праве. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine.

Россия уже пять лет – с весны 2014 года – незаконно использует недра девяти газовых месторождений в Крыму. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Она представила позицию Украины в первом устном раунде слушаний арбитражного трибунала по делу против РФ за нарушение Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

"Россия в нарушение ст. 56 UNCLOS крадет наши ресурсі в Черном море. Она не дает нам доступа к нефти и газу, которые находятся под нашими водами. С весны 2014 года Россия украла боле более 9 млрд кубометров природного газа", – заявила Зеркаль.

Напомним, 19 февраля 2019 года Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, заявив, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.10 июня в Гааге начались слушания по нарушению Россией морского права:

Как известно, после аннексии Крыма Россия захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря. Еще в 2014 году оккупационные "власти" Крыма заявили о так называемой "национализации" "Черноморнефтегаза". В Минэнергетики Украины тогда подчеркнули, что юридически "Черноморнефтегаз" в Крыму принадлежит только Украине. Однако фактически компания "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (например, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

В августе-2018 российский закон "аннулировал" украинские лицензии на недра в Крыму. Так, "документ" признал "недействительными" лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные до аннексии полуострова. Согласно этому закону "украинские лицензии аннулируются с 1 октября 2015 года".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина обвинила Россию в краже газа в Черном море: назван объем похищенного "голубого топлива"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"