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Украина обязана отказаться от импорта электроэнергии – Зеленский

26 февраля, 18:16

По словам президента, необходимый для выработки тока уголь мертвым грузом лежит на украинских складах

Украина должна прекратить покупать электроэнергию за рубежом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своей встречи с горняками в Доме профсоюзов. Ведь необходимый для выработки тока отечественный уголь мертвым грузом лежит на складах. И именно его могли бы покупать украинские ТЭС вместо иностранного.

"О каком импорте может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Правительство должно создать координационный центр по трансформации угольной отрасли. Задача профильного министерства – определиться, каким должен быть энергобаланс страны и какая в нем доля тепловой генерации", – заявил президент Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что во время этой встречи президент Зеленский рассказал, как будут продавать украинский уголь. Также он добавил, что управлять отраслью должны эффективные менеджеры, а коррупция должна исчезнуть.

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Стоит отметить, что встреча Зеленского с шахтерами произошла после того, как недавно случился новый виток эпопеи с ликвидацией убыточных предприятий в Украине. Новости "Сегодня", конечно, выяснили, что нужно,чтобы украинские шахты выжили, но заявление правительства подлило масла в огонь гнева горняков. Ведь последние несколько месяцев шахтеры с государственных предприятий перекрывали автотрассы, бастовали и отказывались подниматься на поверхность из-за миллиардного долга по зарплатам. И тут они узнали, что придется искать новую работу.

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электроэнергия шахтеры уголь ТЭС Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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