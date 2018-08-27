Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией

Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации (ВТО) об ограничениях на поставки в Россию вагонов и стрелочных переводов, говорится в пресс-релизе на сайте ВТО.

"Украина 27 августа подала апелляцию на решение панели ВТО по жалобе Украины "Россия – Мероприятия, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и запчастей", – говорится в сообщении.

Скриншот: wto.org

Напомним, панель ВТО вынесла решение по делу 30 июля – эксперты Организации признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской продукции. Вместе с тем, в ВТО назвали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты, выданные Беларусью и Казахстаном.

Как известно, Украина подала иск об ограничении транзита против РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО). Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой-2016 был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию.

В июле 2016 года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

По данным МЭРТ, из-за транзитных ограничений РФ, в 2016 году экспорт товаров из Украины в Республику Казахстан и Кыргызской Республики уменьшился на 43,9% и 46,5% соответственно по сравнению с 2015 годом. Суммарно экспортеры потеряли 347,7 млрд долларов.

В 2017 году такая тенденция сохранилась – экспорт в эти страны уменьшился еще на 7% и 15,1% (суммарно на 34 млн долларов). В то же время в I квартале 2018 тренд несколько изменился: экспорт в Казахстан продолжил уменьшаться (на 6,7% или 5,6 млн долларов), однако экспорт в Кыргызстан вырос на 3%.

Отметим, недавно Украина подала апелляцию на решение ВТО о пошлинах на удобрения из РФ. Следовательно, сторонам спора – Киеву и Москве – необходимо будет ждать три месяца для рассмотрения ВТО апелляции со стороны Украины.