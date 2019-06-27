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Украина одолжит у ЕБРР деньги на модернизацию электросетей

27 июня, 18:06

Правительство приняло соответствующее распоряжение

Фото: Pixabay

Кабинет министров одобрил распоряжение о привлечении займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 149 млн евро на проект по модернизации сети электропередачи. Об этом 27 июня информирует пресс-служба Министерства финансов.

В сообщении сказано, что реализация проекта, которой займется компания "Укрэнерго", позволит повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии в западном, северном, южном и центральном регионах Украины.

"Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях", – отмечает Минфин.

Пресс-служба также добавила, что предусмотренные проектом меры позволят управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала.

"Модернизация ключевой инфраструктуры системы передачи является также одной из составляющих интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E (европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии. – Ред.)", – сказано в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" писали, какие новые технологии внедряются в украинскую энергетику. В этом году ДТЭК планирует потратить на энергетические проекты более трети миллиарда гривен.


Также мы писали, что в Украине открыли одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций

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Тег кредит, Кабмин, Минфин, модернизация, ЕБРР, электросети

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