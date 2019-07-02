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Украина оказалась в ТОП-3 главных поставщиков агропродукции в ЕС

2 июля, 11:59

Первое место и по экспорту в Европу, и по импорту из нее заняло одно и то же государство

Фото: Pixabay

Украина нарастила аграрный экспорт, при этом попав в тройку главных поставщиков этой продукции в страны ЕС за период с мая 2018-го по апрель 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Первое место в ТОП-3 по поставкам агропродукции в Евросоюз заняли США с показателем экспорта 12,9 млрд евро в денежном выражении. Вторую строчу заняла Бразилия - 11,7 млрд евро.

Украина же экспортировала в ЕС агропродукции на 6,3 млрд долларов, обойдя Китай на 400 млн долларов.

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При этом США заняли первое место и по импорту агропродукции из стран ЕС, получив поставки на 23 млрд евро. Экспорт из ЕС в Украину увеличился в годовом исчислении на 0,3 млрд евро, или 14% – до 2,17 млрд евро.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам января-марта 2019 года внешнеторговый оборот Украины составил 25,9 млрд долларов, из которых 6,9 млрд долларов пришлось на продукцию АПК.

При этом Минагрополитики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения, а народный депутат Олег Ляшко подчеркивает, что власть должна утвердить стратегию развития фермерского хозяйства.

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Тег экспорт, ЕС, импорт, Украина - ЕС, АПК , внешняя торговля, агропродукция

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Сегодня

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