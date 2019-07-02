Украина оказалась в ТОП-3 главных поставщиков агропродукции в ЕС
Первое место и по экспорту в Европу, и по импорту из нее заняло одно и то же государство
Украина нарастила аграрный экспорт, при этом попав в тройку главных поставщиков этой продукции в страны ЕС за период с мая 2018-го по апрель 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Первое место в ТОП-3 по поставкам агропродукции в Евросоюз заняли США с показателем экспорта 12,9 млрд евро в денежном выражении. Вторую строчу заняла Бразилия - 11,7 млрд евро.
Украина же экспортировала в ЕС агропродукции на 6,3 млрд долларов, обойдя Китай на 400 млн долларов.
При этом США заняли первое место и по импорту агропродукции из стран ЕС, получив поставки на 23 млрд евро. Экспорт из ЕС в Украину увеличился в годовом исчислении на 0,3 млрд евро, или 14% – до 2,17 млрд евро.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам января-марта 2019 года внешнеторговый оборот Украины составил 25,9 млрд долларов, из которых 6,9 млрд долларов пришлось на продукцию АПК.
При этом Минагрополитики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения, а народный депутат Олег Ляшко подчеркивает, что власть должна утвердить стратегию развития фермерского хозяйства.
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