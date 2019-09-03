Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе 2014 года

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by, начатой в 2014 году. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Национальный банк Украины (НБУ).

В регуляторе заявили, что финальные платежи составили в целом 156 млн в долларовом эквиваленте.

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Напомним, что Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования (EFF), которую до завершения в декабре 2018 года заменили на текущую программу stand-by. В декабре прошлого года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов.

В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

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В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита. В свою очередь, как отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

По словам нового премьер-министра Алексея Гончарука, визит миссии фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября. А министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила о готовности Киева к приезду "ревизоров".

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