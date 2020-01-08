Украина опустилась в рейтинге паспортов: как изменился безвиз за год

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Украина несколько опустилась в международном рейтинге паспортов, правда, существенных изменений в количестве стран с безвизом при этом не произошло. Согласно данным компании Henley&Partners, по состоянию на 1 января 2020 гражданам страны, как и прежде, можно не оформлять визы для поездок в 128 стран мира.

"Украина потеряла две позиции в рейтинге и переместилась с 41-го на 43-е место. Украинцы могут по-прежнему посещать без визы 128 стран. Такой же показатель у Никарагуа. За год Украина получила безвизовый доступ в Бахрейн и Саудовскую Аравию, но в то же время потеряла безвиз с Бенином и Джибути", - говорится в результатах исследования.

Украина опережает в рейтинге соседние Молдову, Россию и Беларусь, на счету которых 120, 118 и 75 безвизовых стран соответственно.

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Всего индекс паспортов анализирует визовые правила 200 государств и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Первое место в рейтинге третий год подряд удерживает Япония, граждане которой могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 страну. Это на одно государство больше, чем год назад. Сингапур сохранил второе место с показателем 190 стран. Южная Корея за год опустилась на одну строчку и теперь вместе с Германией занимает третье место (189 направлений).

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Афганистан по-прежнему является аутсайдером индекса. Его граждане могут посещать без визы всего 26 направлений. Интересно, что разница между показателями паспортов Японии и Афганистана достигла 165 пунктов – это самая большая разница между первым и последним местами за всю 15-летнюю историю индекса.



"Страны с программами получения гражданства через инвестиции продолжают укреплять свои позиции в индексе. Например, Мальта находится на девятом месте, имея безвизовый доступ в 183 страны, Кипр – на 16-м месте (174 страны). Черногория остается на 46-м месте с показателем 124 безвизовых направлений", – подчеркивают авторы исследования.

Напомним, ранее Украина заключила визовое соглашение с Северной Македонией. Договоренность сориентирована на туристов, для которых предусмотрели безвизовые поездки.



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