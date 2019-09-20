Украина отдаст треть бюджета-2020 на погашение долгов – Маркарова

Оксана Маркарова / Фото: president.gov.ua

Треть расходов принятого Верховной Радой в работу проекта бюджета-2020 составляет погашение и обслуживание госдолга. Об этом, представляя документ в парламенте заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Многие обратили внимание, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга – внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы", – сказала Маркарова.

Она пояснила, что после реструктуризации 2015 года было несколько лет, в течение которых не нужно было погашать долги, но с 2019 года ситуация изменилась.

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"Но то, что мы полностью забюджетировали и полностью выполним свои обязательства, позволит нам на конец 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7%", – добавила Маркарова. Министр подчеркнула, что это сделает экономику более устойчивой и позволит направлять больше средств на развитие.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года отношение госдолга к ВВП составляло 60,9%. Безопасным для экономики уровнем считается 60%.

В тренде Верховная Рада согласилась взять в работу проект бюджета на 2020 год

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Напомним, в проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета – 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше – 2,09% против 2,28% год назад). Рост ВВП, согласно документу, составит 3,3% (было 2,8%), инфляция – 6% (было 8,4%), курс доллара - 28,2 грн (было 29,4 грн). Госдолг должен сократиться с 62% до 54,1% ВВП. А минзарплата – вырасти на 550 грн, до 4723 грн.

Документ поступил в парламент 15 сентября, в крайний допустимый по закону срок. Согласно законодательству, первое чтение должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования закона.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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