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Украина отказалась от контакта с "Газпромом" по старым правилам

9 октября, 15:24

Премьер-министр Гончарук объяснил позицию правительства

/ Фото: "Нафтогаз Украины"

Несмотря на то, что "Газпром" предлагает Украине продлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Украину. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

"Украине важно получить новый долгосрочный договор. Потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам... Поэтому, и не только поэтому (но это главная причина) – нам точно нужен новый контракт, который будет основан на европейской рамке. Мы также ставим цель получение долгосрочного контракта, потому что продление на год по старым правилам нам просто не подходит", – сказал Гончарук на брифинге после заседания Кабинета министров 9 октября.

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Он также отметил, что переговоры с "Газпромом" могут продлиться ближайшие несколько месяцев.

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"Они будут длиться еще, как минимум, несколько месяцев. Мы, конечно, рассчитываем, что их удастся успешно завершить в этом году, но как получится – посмотрим. Сейчас идут консультации", – добавил Гончарук.

Как писали новости "Сегодня", 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

После "трехсторонки" президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если Киев до конца года имплементирует европейское законодательство. В ином случае "Газпром" готов продлить действующий контракт на прокачку газа.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что Москва готова продлить контракт на транзит газа с Киевомна существующих условиях, но с изменением некоторых технических параметров.

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Источник: Интерфакс-Украина

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