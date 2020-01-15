Украина отказалась от страхового запаса газа на 2020 год

Фото: "Укртрансгаз"

Кабинет министров не планирует формировать страховой запас природного газа на 2020 год. Так, согласно проекту постановления, разработанного Министерством энергетики и защиты окружающей среды, правительство планирует утвердить размер запаса на уровне 0%.

"Установить, что в 2020 году поставщики природного газа создают страховой запас природного газа в размере 0% от запланированных месячных объемов поставок поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц", – сообщается в проекте постановления.

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, считает, что создание страхового запаса газа на 2020 год в середине января уже не имеет смысла, но призывает задуматься о зиме 2020/21 года.

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"Очевидно, что создавать страховой запас на 2020 год в середине января уже нет смысла, но надо думать уже о следующей зиме. Кто будет создавать запас газа на зиму 2020/21 Опять правительство обяжет "Нафтогаз"? Будут ли у "Нафтогаза" выделены средства на создание такого запаса? А это могут быть сотни миллионов долларов. Я лично считаю, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание такого запаса газа", - написал Макогон на своей странице в Facebook.

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Напомним, запасы газа в подземных хранилищах Украины продолжают сокращаться. Так, объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 11 января составил 18,12 млрд куб. м.

Как известно, на момент старта сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Тогда "Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Однако в конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

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