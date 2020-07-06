Украина откажется от денег МВФ: в Раде назвали сроки

Гетманцев рассказал, что нужно сделать стране, чтобы выжить без помощи фонда

Украина в этом году получит еще один транш от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы финансирования stand-by, а отказаться от кредитов фонда страна сможет к 2023 году. Такой прогноз озвучил народный депутат, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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"Мы полагаем, что мы до конца года получим еще один транш. Я думаю, до трех миллиардов, мы дотянем сумму, которую мы должны получить. Это значит, что мы выполним те обязательства, которые есть в меморандуме, до конца года. Они расписаны по срокам", – сказал Гетманцев в интервью изданию "Апостроф".

Он также напомнил, что есть множество примеров, когда страны выполнили обязательства перед МВФ, прекратили кредитование и стали успешными. Одним из таких государств, по мнению депутата, может стать и Украина.

"Здесь важно подчеркнуть, что отказаться от кредитов МВФ мы должны, выполнив наши обязательства. Не путем дефолта, а именно путем выполнения своих обязательств. <...> Наша задача уменьшить стоимость кредита. Мы должны заменить короткие кредиты длинными, дорогие кредиты дешевыми. И тогда к 2023 году, по нашим расчетам, мы откажемся вообще от кредитования МВФ. Мы к этому стремимся", – подчеркнул Гетманцев.

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Он также напомнил, что сейчас каждая третья гривня в бюджете идет на обслуживание госдолга.

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"Поэтому задача в среднесрочной перспективе – проактивная долговая политика, которая должна быть направлена на погашение, на выполнение своих долговых обязательств и выплату этого долга, и уже дальше самостоятельное плавание", - резюмировал Гетманцев.

Напомним, ранее Международный валютный фонд опубликовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand by на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долларов).

После выделения первого транша в 2,1 млрд долларов намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

Подробнее о соглашении МВФ премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

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