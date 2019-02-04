Украина откажется от импортного газа – Порошенко
Президент спрогнозировал достижение энергетической независимости
Украина достигнет энергетической безопасности и сможет полностью отказаться от импорта природного газа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу "Украина".
"Я твердо заявляю, что страна будет энергетически независимой. Мы не будем покупать импортный газ. Мы сможем сами себя обеспечить. Это и повышение добычи, и программа энергосохранения, которая сможет защитить нашу экономику", – сказал Порошенко.
Он также отметил, что в ближайшие пять лет ожидается резкое повышение инвестиционного климата Украины.
Напомним, Украина отказалась от закупки газа у российского "Газпрома" еще в конце ноября 2015 года. Таким образом, Украина не закупает российский газ напрямую уже более 1100 дней. Топливо закупается исключительно на западной границе Украины.
При этом дефицит природного газа собственной добычи в Украине составляет около 10-12 млрд кубометров в год заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион. Страна ежегодно уменьшает потребление газа ориентировочно на 10%. Поэтому вице-премьер рассчитывает, что Украина сможет уже в ближайшей перспективе отказаться от импортного газа.
Как отмечал ранее глава правительства Владимир Гройсман, постепенный отказ от импортного газа увеличение собственной добычи газа позволит Украине достичь энергетической независимости.
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