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Украина откажется от импортного газа – Порошенко

Сегодня, 10:04

Президент спрогнозировал достижение энергетической независимости

Фото: Святослав Цеголко, Facebook
Украина откажется от импортного газа – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7f1/d55/5c57f1d5559d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7f1/d55/5c57f1d5559d9.jpg Экономика Президент спрогнозировал достижение энергетической независимости

Украина достигнет энергетической безопасности и сможет полностью отказаться от импорта природного газа. Об этом заявил  президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу "Украина".

"Я твердо заявляю, что страна будет энергетически независимой. Мы не будем покупать импортный газ. Мы сможем сами себя обеспечить. Это и повышение добычи, и программа энергосохранения, которая сможет защитить нашу экономику", – сказал Порошенко.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет ожидается резкое повышение инвестиционного климата Украины. 

Напомним, Украина отказалась от закупки газа у российского "Газпрома" еще в конце ноября 2015 года. Таким образом, Украина не закупает российский газ напрямую уже более 1100 дней. Топливо закупается исключительно на западной границе Украины.

При этом дефицит природного газа собственной добычи в Украине составляет около 10-12 млрд кубометров в год заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион. Страна ежегодно уменьшает потребление газа ориентировочно на 10%. Поэтому вице-премьер рассчитывает, что Украина сможет уже в ближайшей перспективе отказаться от импортного газа.

Как отмечал ранее глава правительства Владимир Гройсман, постепенный отказ от импортного газа увеличение собственной добычи газа позволит Украине достичь энергетической независимости.

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Тег энергетика, газ, Порошенко, независимость, Петр Порошенко, импорт газа, энергетическая независимость

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