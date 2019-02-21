Украина открыла новые рынки для сбыта продукции: названы страны

В список этих стран вошли, в частности, Албания, Гана, Македония и Марокко

Фото: Зеленый рынок / Facebook.

Украина открыла новые рынки для сбыта продукции: названы страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/700/b64/5c6700b641cbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/700/b64/5c6700b641cbf.jpg 2019-02-21T19:31:00+02:00 Экономика В список этих стран вошли, в частности, Албания, Гана, Македония и Марокко

Украина по итогам 2018 года открыла 85 новых рынков для различных видов продукции. Об этом заявил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, сообщает сегодня, 21 февраля, пресс-служба ведомства.

"Судя по абсолютным объемам торговли, за 10 последних лет Украине удалось достичь прорыва в экспорте продукции животноводства по определенным товарным позициям. А в прошлом году произошло расширение географии экспортных поставок продукции нашего государства и увеличено количество предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения", – сообщил он.

По его словам, в числе стран, которые открыли рынки для украинской продукции, такие:

Албания – мясо птицы и продукты из него;

Гана – мясо птицы и продукты из него;

Гонконг – мясо птицы и продукты из него, яйца и яичные продукты;

Македония – молочная продукция и комбикорма;

Марокко – мясо птицы и продукты из него, яичные продукты;

ОАЭ – живые овцы и козы, суточный молодняк домашней птицы, живая птица, инкубационные яйца;

Сербия – яйца и яичные продукты;

Таджикистан – мясо, мясные и молочные продукты, рыба и рыбопродукты, сырье животного происхождения, корма растительного происхождения;

Тунис – мясо птицы;

Турция – свежее, охлажденное, замороженное мясо в тушах / обвалка мяса крупного рогатого скота;

Черногория – яйца и яичные продукты.

В сообщении Госпотребслужбы сказано, что благодаря процессу приближения законодательства и стандартов к лучшим практикам Европейского союза (ЕС), 306 украинских предприятий имеют право экспорта в страны ЕС, в том числе 126 производителей пищевых продуктов (мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молочной продукции).

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины сообщало, что Украина в 2018 году экспортировала товаров на 47,3 млрд долларов. Это на 9,4% больше, чем в 2017 году.

Подробнее об экспорте из Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта".

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС. Глава правительства особо подчеркивал, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером нашей страны:

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