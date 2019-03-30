Украина отменила запрет на импорт польских кормов

Запрет касался кормов для крупного рогатого скота

Фото: Pixabay

Украина отменила запрет на импорт польских кормов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e1f/be0/5c9e1fbe0902a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e1f/be0/5c9e1fbe0902a.jpg 2019-03-30T06:06:00+02:00 Экономика Запрет касался кормов для крупного рогатого скота

С 27 марта Украина сняла запрет на импорт кормов из Польши для крупного рогатого скота (КРС). Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Она напомнила, что запрет был введен 15 февраля в связи с зарегистрированным в Польше случаем заболевания на губчатообразную энцефалопатию КРС (коровье бешенство).

"Случай этого заболевания был единичным и атипичным", – сказано в сообщении.

В ЕБА добавили, что, согласно Кодексу здоровья наземных животных, атипичные случаи энцефалопатии не принимаются во внимание при определении официального статуса риска страны.

"Поэтому указанный случай не имел влияния на официальный статус риска Польши", – отметили в Ассоциации.

В сообщении также подчеркивается, что на сайте Всемирной организации охраны животных Польша была определена страной с незначительным риском относительно этого заболевания. Эта информация также была подтверждена в отчете главного ветеринарного врача Польши.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил в марте, что на девять миллиардов долларов продукции растениеводства в Украине, которая поставляется за границу, приходится лишь миллиард долларов экспортной продукции животноводства. По его мнению, тенденции, которые есть сейчас в животноводстве, угрожают "не только сельскому хозяйству, но и продовольственной безопасности страны".

Поголовье скота, включая коров, а также свиней, овец и коз, за первые два месяца 2019 года уменьшилось в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Все дело в том, что в сельских хозяйствах сокращают поголовье, а большой бизнес отказывается заниматься животноводством. Мнения экспертов по этой проблеме читайте в статье "Сегодня": "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

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