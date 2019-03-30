Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина отменила запрет на импорт польских кормов

Сегодня, 06:06

Запрет касался кормов для крупного рогатого скота

Фото: Pixabay
Украина отменила запрет на импорт польских кормов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e1f/be0/5c9e1fbe0902a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e1f/be0/5c9e1fbe0902a.jpg Экономика Запрет касался кормов для крупного рогатого скота

С 27 марта Украина сняла запрет на импорт кормов из Польши для крупного рогатого скота (КРС). Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Она напомнила, что запрет был введен 15 февраля в связи с зарегистрированным в Польше случаем заболевания на губчатообразную энцефалопатию КРС (коровье бешенство).

"Случай этого заболевания был единичным и атипичным", – сказано в сообщении.

В ЕБА добавили, что, согласно Кодексу здоровья наземных животных, атипичные случаи энцефалопатии не принимаются во внимание при определении официального статуса риска страны.

"Поэтому указанный случай не имел влияния на официальный статус риска Польши", – отметили в Ассоциации.

В сообщении также подчеркивается, что на сайте Всемирной организации охраны животных Польша была определена страной с незначительным риском относительно этого заболевания. Эта информация также была подтверждена в отчете главного ветеринарного врача Польши.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил в марте, что на девять миллиардов долларов продукции растениеводства в Украине, которая поставляется за границу, приходится лишь миллиард долларов экспортной продукции животноводства. По его мнению, тенденции, которые есть сейчас в животноводстве, угрожают "не только сельскому хозяйству, но и продовольственной безопасности страны".

Поголовье скота, включая коров, а также свиней, овец и коз, за первые два месяца 2019 года уменьшилось в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Все дело в том, что в сельских хозяйствах сокращают поголовье, а большой бизнес отказывается заниматься животноводством. Мнения экспертов по этой проблеме читайте в статье "Сегодня": "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

В селе Волчанск Днепропетровской области молодые супруги Дмитрий и Виктория Положенцевы создали собственную коровью ферму:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Польша, коровы, Европейская Бизнес Ассоциация, крупный рогатый скот, корм

Вы сейчас просматриваете новость " Украина отменила запрет на импорт польских кормов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко уволил губернатора из-за грязных коров

27 марта, 04:50

Глава государства остался недоволен показателями роста социально-экономического развития в регионе

В Украине подсчитали коров, свиней и птицу

18 марта, 06:06

К 1 марта в стране увеличилось поголовье птицы, а крупного рогатого скота – уменьшилось

В Украине выросли дотации за содержание коров

22 февраля, 17:39

Дотации будут выплачиваться дважды в год, сообщили в Минагрополитики

В Британии создали сайт знакомств для коров

14 февраля, 04:16

Программа призвана найти оптимальную пару для размножения сельскохозяйственных животных

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Паралимпийка Бренне Хакаби снялась для журнала. Фото

Советы бегуньям с большой грудью

Что ждет украинцев в ближайшие три года
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

По вкладу на гражданина: в каких банках украинцы хранят свои сбережения

27 марта, 07:52

Нацбанк начал публиковать информацию о количестве и размерах банковских депозитов

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Список Лисовца: 12 вещей, превращающих образ в вульгарный

Скандал на чемпионате мира по фигурному катанию