Украина откроет доступ к месторождениям нефти и газа: стали известны сроки
В аукционах примут участие и украинские, и иностранные инвесторы
С марта 2019 года в Украине начнут проводиться аукционы на доступ к нефтегазовым месторождениям. Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов в интервью сайту "Сегодня".
"Со следующего месяца начинаются первые аукционы на доступ к украинским нефтегазовым месторождениям. Каждое бурение нефтегазовой скважины – это около 2 млн долларов. Поэтому понятно, что речь идет о достаточно значительных суммах инвестиций", – отметил Нефьодов.
При этом, по его словам, в аукционах будут участвовать и иностранные инвесторы.
"Кто победит в аукционе, тот и будет разрабатывать. Но мы видим заинтересованность и иностранных инвесторов также. В начале февраля в Лондоне специально проводилась нефтегазовая конференция, и там присутствовали 13 иностранных компаний. Причем половина из них никогда не работали в Украине", – сказал чиновник.
Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, открытый доступ к недрам позволит Украине полностью перейти на газ собственной добычи. По прогнозу главы правительства, на это понадобится около пяти лет.
Ранее президент Украины Петр Порошенко также отмечал, что Украина существенно сократила потребление газа и движется к энергетической независимости:
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