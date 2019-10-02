Украина отстала от плана – бюджету не хватает доходов

План по поступлениям в казну в сентябре не был выполнен

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Бюджет Украины в сентябре 2019 года недополучил 5,32 млрд гривен, или 7,3% запланированных доходов. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы. Для сравнения, в августе-2019 бюджет недополучил 3,6% доходов.

Так, в сентябре в госбюджет поступило 67,88 млрд гривен доходов. По сравнению с сентябрем 2018 года показатель вырос на 662 млн гривен, или на 1%.

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Ранее в Счетной палате констатировали, что Украина не справляется с бюджетом из-за слишком крепкой гривни.

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Также эксперт рассказал сайту "Сегодня" о серьезной проблеме с бюджетом Украины. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал внесение Украины в список стран с непрозрачным бюджетом, который ежегодно составляет Государственный департамент США.

Напомним, в целом госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн гривен, расходы – 1,112 трлн гривен. В проекте бюджета на 2020 год предусмотрены доходы в размере 1 079,5 млрд грн, расходы – 1 170 млрд грн.

То есть в следующем году Минфин рассчитывает на большие поступления из бюджета. Подробнее о бюджете "без шкурняков" – в сюжете новостей "Сегодня":

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