Украина переходит на американское ядерное топливо

Еще один атомный энергоблок в Украине перешел на топливо американской компании Westinghouse

Энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции 24 июля перешел на топливо американской компании Westinghouse, сообщил президент Украины Петр Порошенко

"Сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал в американском топливе компании Westinghouse. Это то, о чем мы договорились с президентом США Дональдом Трампом во время наших встреч в Белом доме, в Нью-Йорке и в Брюсселе во время саммита НАТО", – написал Порошенко в своем Twitter.

Как известно, в январе-марте-2018 года 70,5% – почти 70 млн долларов, составила доля закупок Украиной ядерного топлива у российской компании ТВЭЛ в денежном эквиваленте, у шведской "дочки" Westinghouse (США) – 29,5%.

Ранее вице-президент и управляющий директор Westinghouse Азиз Даг уже отмечал, что Westinghouse готова поставлять ядерное топливо на все атомные электростанции Украины.

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по сделкам с компаниями ТВЭЛ и Westinghouse Electric Sweden. Сейчас "Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных энергетическими реакторами общей мощностью 13,835 ГВт.

Напомним, Westinghouse поставляет топливо украинских АЭС с 2005 года, когда первые шесть сборок были загружены в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.

При этом президент Украины Петр Порошенко отмечал, что Украина должна снизить долю закупки ядерного топлива в РФ до 45%. По словам главы государства, диверсификация источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины является важной целью для обеспечения энергобезопасности страны.