Украина переходит на пластиковые пенсионные удостоверения

В "пластике" записано личное пенсионное дело, информация о правах на различные выплаты и льготы, а, кроме того, удостовенение может использоваться, как платежная банковская карта

Вместо бумажного удостоверения электронную пластиковую карту с сентября получают все украинцы, которые выходит на пенсию. В чем преимущества этой карты – узнавали журналисты "Сегодня".

Переселенка Ирина Ревенко одной из первых заменила старое удостоверение на новое – пластиковое. Такие карточки для временно перемещенных лиц стали обязательными еще 2 года назад. В документе – личное пенсионное дело, информация о правах на различные выплаты и льготы.

А еще такое удостоверение можно использовать, как платежную банковскую карту. Документ позволяет пользоваться услугами Пенсионного фонда, не выходя из дома, так как содержит электронную цифровую подпись пенсионера.

С сентября электронное удостоверение оформляют не только переселенцам, но и всем, кто выходит на пенсию. Те, кто ушел на заслуженный отдых раньше, могут заменить бумажное удостоверение на пластиковое в ближайшем отделении или сервисном центре Пенсионного фонда.

Заявления обещают принимать без очереди, и через 30 дней готовое удостоверение уже можно будет забрать.Отметим, эти изменения предусмотрены в "Стратегии модернизации и развития Пенсионного фонда до 2020 года".