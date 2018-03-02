Украина перешла на режим экономии газа: Насалик раскрыл детали

Сегодня, 10:57

Срочное решение приняли на заседании кризисного штаба в Кабмине

Фото: AFP
Фото: AFP

Кабинет министров Украины провел заседание кризисного штаба, на котором был введен в действие план по работе энергосектора на ближайшие 10 дней. Об этом во время "Часа правительства" в Верховной Раде заявил министр энергетики Игорь Насалик.

Кроме того, было проведено селекторное совещание с представителями местных властей. Как известно, Украине не хватает 18 млн куб. м газа, которые отказался поставить "Газпром".

"На сегодняшний день мы работаем все без исключения в штатном режиме. План действий с сегодняшнего дня он предусматривает, во-первых, перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Это даст нам возможность экономить около 15-20 млн кубов газа в сутки. ... На протяжении 10 дней, а именно на такой срок введен план национальных действий, мы будем использовать мазут. Во-вторых, мы начиная с сегодняшнего дня рекомендовали приостановить работу в дошкольных учебных учреждениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта включительно. В-третьих, мы обратились к производственным объектам, чтобы они пересмотрели план действий производства с условием экономии газовых ресурсов", – пояснил Насалик.

По словам министра, согласно балансу, проблемный период продлится до 5-6 марта.

"Дальше мы будем работать согласно балансу, но план действий нивелирует проблемы, а система будет работать в штатном режиме", – уверен Насалик.

Напомним, в "Нафтогазе Украины" также уверены, что специальный режим потребления газа поможет стране беспроблемно пережить морозные дни. Кроме того, украинская компания потребует от "Газпрома" компенсацию за срыв поставок. Также Украина официально предупредила ЕС об отказе РФ выполнять решение о поставках газа

Накануне, 1 марта, российский "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. В "Газпроме" объяснили свое решение тем, что еще не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта.

В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража.

Как известно, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту о закупках газа, в 2018 и 2019 году Украина все же обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год. Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.
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"Сегодня"

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