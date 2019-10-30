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Украина переживет зиму без транзита газа из России – "Нафтогаз"

30 октября, 13:38

В компании заверили, что перед стартом отопительного сезона проводили учения

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина стабильно пройдет отопительный сезон, даже если реализуется риск прекращения транзита газа из России и ограничения импорта газа из европейских стран. Об этом заявил первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

"Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа, группой "Нафтогаз" при участии оператора газотранспортной системы и "Укртрансгаза" неоднократно проводились учения, на которых моделировались разные сценарии как погодных условий, так и разные сценарии потребления. Также мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон", – сказал Перелома на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: несмотря на то что "Газпром" предлагает продлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Киев. Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

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При этом "Газпром" уведомил Украину и Евросоюз о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

28 октября Украина, Россия и Еврокомиссия провели очередной раунд переговоров о транзите. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако эти предложения не поддержала Россия. Подробнее о переговорах – в сюжете новостей "Сегодня":

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Россия отопительный сезон Украина Нафтогаз Украины транзит газа

Источник: УНИАН

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