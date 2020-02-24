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Украина планирует наладить регулярное авиасообщение с еще одной страной

24 февраля, 12:47

Стороны обсуждают выполнение до семи рейсов в неделю

Украина, которая собирается развивать внутренние авиаперевозки, и Узбекистан договариваются о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами. О таких планах сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

По итогам встречи заместителя министра инфраструктуры Украины Олега Ющенко с первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Алишером Абдуалиевим стало известно, что самолеты между двумя странами могут выполнять до семи рейсов в неделю для каждой стороны.

"Украина заинтересована в скорейшем возобновлении регулярного авиасообщения между Украиной и Республикой Узбекистан с частотой семь рейсов в неделю для каждой стороны в соответствии с действующим соглашением между Украиной и Республикой Узбекистан о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта", – сказал Ющенко.

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В свою очередь, Абдуалиев отметил важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области транспортной инфраструктуры и выразил надежду на скорейшее восстановление авиасообщения между Украиной и Узбекистаном.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Мининфраструктуры увеличит платеж для авиакомпаний, но это не отразится на цене авиабилетов.

Также мы рассказывали о том, куда путешествуют украинцы и какие страны были наиболее популярны в 2019 году.

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Узбекистан билеты авиация рейсы авиаперевозки пассажиропоток

Источник: Сегодня

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