Украина планирует выкупить евробонды на 750 млн долларов: как это сделают

Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

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Кроме того, Украина объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до 750 млн долларов в связи с размещением новых долговых бумаг, говорится в документах.

Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.

Во вторник, 30 июня, пройдет телефонная конференция в рамках подготовки сделки, уточнил источник.

Согласно документам, по еврооблигациям-2021, которых на рынке обращается на 1 млрд 409,282 млн долларов номиналом, цена выкупа определена в 1035 долларов за 1000 долларов номинала, а за еврооблигации с погашением в 2022 году, которых обращается на 1 млрд 383,692 млн долларов, – 1042,5 доллара за 1000 долларов.

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При этом более высокий приоритет отдается выкупу еврооблигаций-2021. Украина оставляет за собой право по своему исключительному усмотрению покупать больше или меньше указанного объема.

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Согласно документам, тендер будет объявлен 1 июля, а расчеты намечены на 6 июля.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в прогнозе Международного валютного фонда шла речь о том, что Украина в четвертом квартале 2020 года может вернуться на рынок коммерческих заимствований и привлечь 1 млрд долларов.

Напомним, в январе этого года Украина успела привлечь 1,25 млрд евро на 10 лет под 4,375% годовых.

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А новости "Сегодня" рассказывали, сколько можно заработать, покупая государственные облигации. Кроме того, эксперты назвали сумму минимально выгодной инвестиции в ОВГЗ.

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