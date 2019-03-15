Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина платит миллионы долларов за польскую свинину

Сегодня, 10:53

Соседняя страна стала главным поставщиком традиционного вида мяса в нашу страну

Фото: AFP
Украина платит миллионы долларов за польскую свинину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b67/fd4/5c8b67fd46183.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b67/fd4/5c8b67fd46183.jpg Экономика Соседняя страна стала главным поставщиком традиционного вида мяса в нашу страну

Украина в январе-феврале 2019 года увеличила импорт свинины в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общий объем импорта составил 4,4 тыс. тонн, за которые заплатили 7,9 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы и Госслужбы статистики. 

При этом в денежном исчислении больше всего мяса свиней поступило в Украину из соседней Польши - на 4,7 млн долларов.

На втором месте по этому показателю расположилась Германия (1,5 млн долларов), отрыв от Польши – более чем в три раза.

Третье место заняла Дания с показателем 829 тыс. долларов. 

При этом экспорт свинины из Украины сократился в 3,2 раза – до 114 тонн. Стоимость поставок на внешние рынки уменьшилась в 3,7 раза – до 230 тыс. долларов.

Эксперты рассказали, что выращивать свиней в Украине стало дороже, чем в Европе. Специалисты считают, что страна рискует потерять две трети свинокомплексов. На выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты:

Из-за этого ежегодно в Украине сокращается производство свинины: в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году. Если рассматривать это в годовом измерении, декабрь 2017-го к декабрю прошлого года, то производство свинины упало на 11,7%.

При этом эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег экспорт, Германия, Польша, свиньи, мясо, импорт, свинина, Украина, внешняя торговля

Вы сейчас просматриваете новость " Украина платит миллионы долларов за польскую свинину". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейтинги просмотров в сети бьют видео обычных фермеров и аграриев

1 марта, 18:27

Один из них – свиновод из Житомирской области Александр Дмитрук

Стало известно, сколько дешевой свинины поступило в Украину

22 февраля, 05:13

В Ассоциации животноводов Украины пожаловались, что свиноводство находится в сложном положении

В Украине заметно снизились цены на свинину

5 февраля, 17:08

Ценники на мясо в супермаркетах начали реагировать на ситуацию с закупкой сырья производителями

В Украине подорожает мясо: эксперты дали прогноз

24 января, 13:46

Говядина будет дорожать быстрее, чем свинина, прогнозируют эксперты

Модели до появления фотошопа: как выглядели красотки 80-х

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Разогреть до смерти. Какие продукты нельзя греть в микроволновке

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права

Вчера, 07:00

Потребители сетуют, что добиться своего станет еще сложнее. Эксперты: жалуйтесь в сети

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Гарик Харламов рассказал об измене жены

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет