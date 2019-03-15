Украина платит миллионы долларов за польскую свинину

Соседняя страна стала главным поставщиком традиционного вида мяса в нашу страну

Фото: AFP

Украина платит миллионы долларов за польскую свинину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b67/fd4/5c8b67fd46183.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b67/fd4/5c8b67fd46183.jpg 2019-03-15T10:53:00+02:00 Экономика Соседняя страна стала главным поставщиком традиционного вида мяса в нашу страну

Украина в январе-феврале 2019 года увеличила импорт свинины в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общий объем импорта составил 4,4 тыс. тонн, за которые заплатили 7,9 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы и Госслужбы статистики.

При этом в денежном исчислении больше всего мяса свиней поступило в Украину из соседней Польши - на 4,7 млн долларов.

На втором месте по этому показателю расположилась Германия (1,5 млн долларов), отрыв от Польши – более чем в три раза.

Третье место заняла Дания с показателем 829 тыс. долларов.

При этом экспорт свинины из Украины сократился в 3,2 раза – до 114 тонн. Стоимость поставок на внешние рынки уменьшилась в 3,7 раза – до 230 тыс. долларов.

Эксперты рассказали, что выращивать свиней в Украине стало дороже, чем в Европе. Специалисты считают, что страна рискует потерять две трети свинокомплексов. На выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты:

Из-за этого ежегодно в Украине сокращается производство свинины: в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году. Если рассматривать это в годовом измерении, декабрь 2017-го к декабрю прошлого года, то производство свинины упало на 11,7%.

При этом эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

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