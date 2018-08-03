Украина платит по долгам и покупает все меньше газа: цифры недели

Задолженность по зарплатам опять выросла, как и реальная зарплата, а украинские студенты завоевали медали

Общество

740 иностранцам запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированных территорий.

Около 2300 граждан Украины за последние три года более были задержаны или осуждены в Российской Федерации, сообщили в украинском МИД.

Увеличилась на 6,3% общая сумма задолженности по выплате заработной платы в июне и к 1 июля составила 2,723 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 11% и составила 1,566 млрд грн.

Объявило о дополнительных 11 тендеров Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения на закупку энергосервиса для школ и детских садов в Киеве. Заказчики – Подольская и Деснянская районные в г. Киеве государственные администрации.

Увеличилась на 13% реальная заработная плата в июне по сравнению с июнем, а по сравнению с маем – на 4,8%, сообщила Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне по сравнению с маем возросла на 4,8%, в годовом измерении – на 24,2%, составив 9141 грн.

10 медалей завоевали украинские студенты: две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей на IV Европейских университетских играх, которые проходили в Португалии. Соревнования проходили по 13 видам спорта. Украинские спортсмены доказывали первенство в шести категориях – футбол, футзал, баскетбол 3х3, дзюдо, академическая гребля и бадминтон.

Уволились 11 тысяч офицеров и контрактников с начала 2018 года из Вооруженных сил. Низкие зарплаты являются основной причиной увольнения военнослужащих. Поэтому Минобороны просит выделить на второе полугодие текущего года 4,5 млрд гривен на повышение зарплат военным. Предполагается, что для сохранения кадрового потенциала с 1 октября повысят зарплату рядовому составу – до 9 тыс. гривен, офицерскому составу – до 15,3 тыс. гривен.

95 млрд грн составили собственные доходы Пенсионного фонда в течение первого полугодия. Это на 31% больше, чем в 2017 году, и на 8% больше, чем ведомство планировало получить.Однако, несмотря на рост поступлений, Пенсионному фонду не удалось избежать кассового разрыва, в результате чего в июле возникли проблемы с выплатой пенсий.

1 516 246 переселенцев из Крыма и Донбасса по состоянию на 30 июля официально учтены по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Девять медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 2 бронзовые – завоевали украинские школьники на международных олимпиадах по химии и физике. На соревнованиях Украину представляли 9 участников – все они получили награды. Международная олимпиада по химии проходила 19-29 июля 2018 в Чехии и Словакии. К соревнованиям присоединились 300 учеников из 76 стран. На Международной олимпиаде по физике, которая прошла в Португалии, соревновались 400 участников из 90 стран.

Сократилась до 21,8% теневая занятость в Украине с 22,3% в прошлом году. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко. В целом на данный момент впервые с 2013 года наблюдается рост занятости населения. Количество занятого населения увеличилась на 149 тысяч человек.

Уменьшилось на 8% по состоянию на 27 июля количество получателей пособия по безработице по сравнению с количеством таких лиц на соответствующую дату прошлого года. В то же время растет средняя выплата, что говорит о росте зарплат. Минимальная помощь составляет 544 грн. Ее получают 25% безработных. Максимальное пособие по безработице в 7048 грн получают 5% безработных.

530 человек заявили о намерении принять участие в конкурсе кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд.

25,2 тыс. иностранцев в январе-июле этого года получили официальное приглашение на обучение в Украине. Больше всего их из Марокко 4254 и Индии 3210. А также Нигерия – 1987, Туркменистан – 1724, Египет – 1161, Гана – 1136, Алжир – 1115, Пакистан – 950, Китай – 882, Турция – 634. Для сравнения – за семь месяцев 2017 года приглашения получили 18 тыс. иностранцев

196 судей будут входить в новый Верховный суд. Из них 56 – Кассационный административный суд, 53 – Кассационный гражданский суд, 45 – Кассационный хозяйственный суд и 42 – Кассационный уголовный суд.

39 штатных единиц будет в Высшем антикоррупционном суде, из которых 12 – количество штатных единиц судей Апелляционной палаты этого суда.

115 тысячам украинцев, которые в срок не платят алименты, сейчас закрыт въезд из страны. Об этом сообщили в Минюсте. Около 10 тысяч должников объявлены в розыск. Открыт публичный реестр неплательщиков алиментов, куда внесено около 180 тысяч должников.

В ночь с 31 июля на 1 августа Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения выключил аналоговый сигнал телеканалов в Киеве и Кировоградской области. Телеканалы смогут вещать в эфире, используя цифровую лицензию. При этом пока в Киеве и Кировоградской области продолжат работать аналоговые передатчики общественного телевидения, а также региональных и местных вещателей, у которых нет цифровых лицензий. Сроки, когда будут отключены и они, в КРРТ не называют. В остальной части Украины аналоговые передатчики должны будут отключить 31 августа.

Увеличились на 4% июльские регистрации новых легковых автомобилей по сравнению с 2017 годом – до 6,7 тысячи штук. Относительно июня рост составил почти 3%.

242,2 тыс. граждан Украины въехало в РФ в первом полугодии 2018 года с частным визитом, 238,7 тыс. – на работу, 12,6 тыс. – для учебы и 16,6 тыс. – с целью туризма, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации МВД РФ. В течение 2017 года 503,3 тыс. украинцев въехало в РФ на работу, 485,1 тыс. – с частным визитом, 42,9 тыс. – с целью туризма и 28,1 тыс. – для учебы.

39 582 гражданам Украины РФ в первом полугодии 2018 года предоставила гражданство. Также за данный период принято решение о выдаче 30 462 видов на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 160 938 украинцев). Кроме того, граждане Украины в первом полугодии получили 38 709 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 182 197 украинцев). За весь 2017 год получили гражданство РФ 85 119 украинцев

Около 35 грн "чистыми" получили в качестве зарплаты вице-премьер-министры Украины в июне, кроме Геннадия Зубко, зарплата которого составила 24,6 тыс. грн.

29 886 грн получил Премьер-министр Владимир Гройсман за июль с учетом уплаты всех налогов.

Составила 21,4 градуса Цельсия среднемесячная температура воздуха июля в Киеве. Это на 2,1 градуса выше климатической нормы. При этом выпало 86 мм осадков, что составляет 98% климатической нормы.

На сумму 7 млн евро предоставит финансовую поддержку гуманитарным мероприятиям Международного комитета Красного Креста в Украине правительство Германии в 2018-2019 годах.

75 победителей определила внутренняя конкурсная комиссия Государственного бюро расследований на должности следователей, они будет назначены после прохождения проверок, сообщил директор ГБР Роман Труба.

Увеличилась на 6,6% за июнь задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг и составила 38,5 млрд грн (без учета электроэнергии). В целом в июне 2018 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 4,5 млрд грн, что составило 111,8% начисленной за этот месяц суммы (за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Экономика

9,78 млрд грн составил дефицит государственного бюджета по итогам первого полугодия, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрдгрн, сообщила Государственная казначейская служба

6 524 грн составила в январе – мае среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, что на 24,5% больше чем за аналогичный период прошлого года. За 5 месяцев этого года средняя зарплата в пищевой промышленности составила 7733 грн, что на 24% больше, чем в январе-мае 2017 года. По итогам I квартала текущего года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве выросла на 21,5%.

86,85 млрд грн Министерство финансов в январе-июне привлекло в государственный бюджет за счет осуществления государственных заимствований, в том числе внешних – 2,7 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба.В рамках погашения госдолга министерство всего выплатило 104,725 млрд грн, в том числе по внешнему – 23,764 млрд грн. Помимо этого, Минфин выплатил 55,393 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств.

Сократилась до 55,7% доля неработающих кредитов в украинской банковской системе в июне с 56,1% месяцем ранее. Объем таких кредитов на начало июля составил 626 млрд грн.

Уменьшила на 2% Украина по итогам І полугодия аграрный экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8,6 млрддолл, сообщили в Институте аграрной экономики. Доля экспорта продукции АПК в общем экспорте страны по итогам І полугодия превысила 37%.

Увеличили в два раза в 2018 году сельскохозяйственные предприятия посевные площади под тыквами и чесноком. Рост площадей обусловило дополнительный спрос со стороны переработчиков и экспортеров. В общем, овощи открытого грунта в текущем году были высажены на 433 тыс. га, что соответствует уровню 2017 года.

Увеличила на 70,5% после завершения отопительного сезона Украина запасы природного газа в своих подземных хранилищах – на 5,2 млрд куб. м. –до почти 12,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные"Укртрансгаза" по состоянию на 28 июля.

3 853 автотранспортных средств произвели украинские автопредприятия в январе-июне, что на 6,4% больше, чем за первое полугодие 2017 года, в том числе выпуск легковых автомобилей вырос на 8,8% – до 3,349 тыс. ед..

22,4 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых намолотила Украина по состоянию на 30 июля с 7 млн га (70% прогноза по этим культурам) при урожайности 32,2 ц/га.

Около 60% беспилотных летательных аппаратов в Украине не проходят оценку соответствия требованиям Технического регламента радиооборудования – сообщил Украинский государственный центр радиочастот, осуществляющий сертификацию радиоэлектронных средств.

438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 млрд грн передала Государственная служба финансового мониторинга по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы.

На общую сумму 1,015 млрд грн Министерство финансов 31 июля разместило гривневых облигаций внутреннего госзайма. Проданы два пуска: на 6 месяцев и почти на три года. Ставки установлены на уровне 18% и 16,82% годовых. Валютные гособлигации 31 июля не предлагались. Это размещение сильно уступает тому, что состоялось неделей ранее. Тогда Минфин разместил гривневых бумаг на 1,2 млрд. Долларовых ОВГЗ было размещено на 71,51 млн., а бумаг в евровалюте на 60,5 млн.

250 млн грн - такой кредит организовывает американский конгломерат Goldman Sachs совместно с Европейским банком реконструкции и развития для НАК "Нафтогаз". Средства планируют выделить на три года. Это будет револьверный кредит, который будет гаситься по мере выборки средств. Средства предоставляются под отопительный сезон на покупку энергоносителей.

2,214 млн тонн зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 1 августа, что на 9,4% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Не выполнен по доходам на 3% в январе-июле текущего года государственный бюджет. Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы. Всего доходы за семь месяцев составили 513,468 млрд грн, что на 15,791 млрд меньше запланированного.

55,3 млрд грн государственных средств сэкономила система электронных государственных закупок ProZorro за два года своего функционирования, сообщило Министерство экономического развития и торговли.

Сократился на 4,2% в годовом выражении транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-июле – до 50,946 млрд куб. м, сообщил оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз".

Сократилась на 0,6% в годовом выражении добыча природного газа в Украине за январь-июль – до 11,972 млрд кубометров. При этом добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией "Укргазвыдобування" увеличилась на 0,73% и составила 8,84 млрд куб. м.

Сократила на 31,5% в годовом выражении Украина импорт газа в январе-июле – до 5,578 млрд куб. м. Импорт в указанный период осуществлялся исключительно из Европы, главным образом по словацкому коридору.

Мир

Установила мировой рекорд самого жаркого месяца в июле американская Долина Смерти. Средняя температура июля составила 42,28 градуса Цельсия. Температура выше 48 градусов была 17 из последних 18 дней июля. В течение четырех последовательных дней температура достигала 52 градусов.

Продлятся с 19 по 24 августа в этом году священные для мусульман мероприятия в Саудовской Аравии. Для совершения хаджа туда уже прибыли 567 тысяч паломников. Власти ожидают более 2 млн участников хаджа. В прошлом году его совершили 2,3 млн мусульман.

Потребуется 1 млрд евро бюджетной помощи аграриям Германии чтобы справиться с последствиями продолжительной жары. Необычайно жаркая погода в Германии, к тому же сохраняющаяся продолжительное время, наносит фермерским хозяйства страны существенный ущерб.

301 тыс. поддельных евробанкнот Европейский центральный банк в первой половине 2018 года изъял из оборота, что на 17,1% меньше, чем в октябре-декабре 2017 года. Чаще всего подделывают купюры номиналом 20 и 50 евро.

Оказалась в непростом финансовом положении ООН в результате задержек членских взносов со стороны целого ряда стран в ее регулярный бюджет. Всего в списке должников находится 81 страна, среди них, в частности – США, Беларусь, Египет, Иран, Таджикистан и Саудовская Аравия, В полном объеме взносы на 2018 год на общую сумму почти 1,5 млрд долл. уплатили 112 государств. Недоплата же составила около 810 млн долл.

С 31 июля Канада начала собирать биометрические данные у украинцев для получения виз. Отпечатки пальцев и электронную фотографию будут требовать у тех, кто получает туристическую визу, разрешение на работу, обучение и постоянное проживание в Канаде. Биометрические данные будут собирать раз на 10 лет, независимо от того, на какой период выдается виза. Канадские визы подорожают на треть – около 190 канадских долларов вместо 140. В Канаде отмечают, что новые правила вводят не только для Украины, а для всех стран, у которых нет безвизового режима с Канадой.

Официальные лица Ирана отказались от предложения американского президента Дональда Трампа о переговорах. В частности, в Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным.

В отношении шести российских компаний которые участвовали в строительстве Керченского моста, Евросоюз ввел санкции. Ранее, 18 июля Европейский Союз ввел индивидуальные санкции в отношении шестерых лиц, причастных к незаконному строительству этого моста.

57,8 миллионов километров – расстояние, на которое 31 июля Марс максимально приблизился к Земле. Расстояние между планетами стало наименьшим за последние 15 лет.

До самого низкого уровня за 15 лет Немецкий союз крестьян (DBV) ухудшил прогноз урожая пшеницы на 2018 год, поскольку посевы пострадали от жары и засухи.Общий прогноз производства пшеницы уменьшен с 41 млн до 36 млн тонн, что примерно на пятую часть меньше собранного в прошлом году.

К 1 августа страны мира в 2018 году исчерпали объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год. Это произошло быстрее, чем когда-либо ранее. Таким образом, остаток года мир будет жить, потребляя эти ресурсы "в кредит", говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF). С каждым годом этот день наступает все раньше и раньше: в 2000 году черта была пройдена в начале октября, в 2013 году – 20 августа. К настоящему моменту человечество потребляет в среднем в 1,7 раза больше ресурсов, чем природа в состоянии возместить.

Вышла на второе место в мире компания Huawei по количеству проданных смартфонов во втором квартале, оттеснив Apple на третью строчку – такие данные приводит International Data Corporation.Лидерство с показателем 71,5 млн проданных смартфонов сохранила Samsung, доля которой составила 20,9%.Huawei продала 54,2 млн аппаратов, получив 15,8% рынка. Apple продала 41,3 млн аппаратов – 12,1% рынка.Всего в мире за второй квартал было продано 342 млн смартфонов. По сравнению с апрелем-июнем 2017 года глобальные продажи смартфонов снизились на 1,8%.

20 млн евро выделит правительство Эстонии из своего резервного фонда для Фонда развития сельской жизни (MES) с целью смягчения последствий засухи в аграрном секторе. Фонд предложит крестьянам кредиты на пополнение оборотного капитала.