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Украина побила исторический рекорд по морскому импорту дизтоплива

18 ноября, 12:27

Активнее всего горючее поставляется через морской порт Одессы

/ Фото: AFP

В октябре импорт дизельного топлива (ДТ) через украинские порты увеличился на 16% и достиг 152 тысячи тонн, что стало рекордным месячным объемом за весь период наблюдений. Об этом свидетельствуют данные исследования "Консалтинговой группы А-95". При этом Украина резко нарастила импорт дизтоплива из России.

По информации аналитиков, почти половина поставок ДТ в октябре пришлась на порт Одессы и местный терминал "Одесснефтепродукт". Через него в октябре было оформлено 73 тысячи тонн дизеля, что почти в два раза превышает объем импорта в сентябре. Второе место по объему импорта занял порт "Южный" (31 тысяч тонн), на третьем – "Херсон" (29 тысяч тонн).

В месячном балансе рынка морские поставки заняли 22%.

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Всего за 10 месяцев 2019 года импорт дизтоплива через порты Украины увеличился на 24%, до 573 тысяч тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (462 тысяч тонн). В общем балансе рынка морские поставки с января по октябрь включительно составили 10% против 9% за аналогичный период 2018 года.

Новости "Сегодня" также рассказывали, что украинские порты побили рекорд за шесть лет – перевалка грузов в целом выросла на 20%. Узнавайте подробности из нашего сюжета:

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Источник: EnKorr

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