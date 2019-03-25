Украина побила рекорд по бурению для добычи газа
Показатели продолжают расти, уверяют в "Укргаздобыче"
За 2018 год государственная добывающая компания "Укргаздобыча" пробурила рекордные 314 тысяч метров проходки. Это на 30,8%, чем годом ранее. Такая динамика позволила дополнительно увеличить годовую добычу на 335 млн кубометров газа.
"Последний максимальный показатель годового объема проходки был зафиксирован на уровне 276 тысяч метров в 2006 году. В 2018 году удалось достичь рекордных 314 тысяч метров проходки, что позволило дополнительно увеличить годовую добычу на 335 миллионов кубометров голубого топлива", - сообщила пресс-служба компании.
С начала 2019 года по 20 марта уже пробурено 69,6 тыс. м, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Напомним, ранее в государственной "Укргаздобыче" подсчитали, какой максимум газа могут добыть в Украине. При этом Украина начала открывать доступ к месторождениям нефти и газа, что позволит упростить и нарастить добычу углеводородов.
Кроме того, сообщалось, что инвесторы заинтересованы в добыче газа в Украине, но ждут прозрачных условий:
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