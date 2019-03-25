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Украина побила рекорд по бурению для добычи газа

Сегодня, 18:03

Показатели продолжают расти, уверяют в "Укргаздобыче"

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Украина побила рекорд по бурению для добычи газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bab/c68/5c6babc686963.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bab/c68/5c6babc686963.jpg Экономика Показатели продолжают расти, уверяют в "Укргаздобыче"

За 2018 год государственная добывающая компания "Укргаздобыча" пробурила рекордные 314 тысяч метров проходки. Это на 30,8%, чем годом ранее. Такая динамика позволила дополнительно увеличить годовую добычу на 335 млн кубометров газа. 

"Последний максимальный показатель годового объема проходки был зафиксирован на уровне 276 тысяч метров в 2006 году. В 2018 году удалось достичь рекордных 314 тысяч метров проходки, что позволило дополнительно увеличить годовую добычу на 335 миллионов кубометров голубого топлива", - сообщила пресс-служба компании.

С начала 2019 года по 20 марта уже пробурено 69,6 тыс. м, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года. 

Напомним, ранее в государственной "Укргаздобыче" подсчитали, какой максимум газа могут добыть в Украине. При этом  Украина начала открывать доступ к месторождениям нефти и газа, что позволит упростить и нарастить добычу углеводородов.

Кроме того, сообщалось, что инвесторы заинтересованы в добыче газа в Украине, но ждут прозрачных условий:

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Тег газ, Украина, Укргаздобыча, добыча газа, месторождения, бурение, скважины

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