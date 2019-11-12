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Украина побила рекорд по сбору урожая

12 ноября, 17:17

Показатель по сбору зерновых и зернобобовых превысил результат урожая за прошлый год

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинские аграрии по состоянию на 12 ноября собрали 70,8 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 14,6 млн га (96%) при средней урожайности 48,4 ц/га. Об этом информируется на информационно-аналитическом портале АПК Украины на фоне прогноза урожая в 80 млн тонн.

"Такой показатель уже превысил результат урожая зерновых за 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн тонн", – говорится в сообщении.

В частности, аграрии собрали:

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  • кукурузы на зерно – 30,8 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • пшеницы – 28,1 млн тонн (+ 3,5 млн тонн);
  • ячменя – 8,9 млн тонн (+ 1,6 млн тонн);
  • гороха – 572 тыс. тонн (- 203 тыс. тонн);
  • овса – 444 тыс. тонн (+ 26 тыс. тонн);
  • ржи – 333 тыс. тонн (- 60 тыс. тонн);
  • проса – 159 тыс. тонн (+ 84 тыс. тонн);
  • гречки – 89 тыс. тонн (- 50 тыс. тонн).

"Наибольший вал зерна намолотили аграрии Винницкой (5,8 млн тонн), Полтавской (5,4 млн тонн), Черкасской (4,4 млн тонн), Харьковской (4,3 млн тонн) областей", – сказано в сообщении.

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Фото: сайт Нацбанка

Также говорится, что аграрии собрали 14,5 млн тонн подсолнечника с 5,8 млн га (99%), сои – 3,7 млн тонн с 1,6 млн га (99%), сахарной свеклы – 9 млн тонн с площади 205 тыс. га (93%).

Новости "Сегодня" писали, что, по прогнозу министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по предварительным данным, составит 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018-м.

Мы сообщали, что Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле. Например, американцы готовы выложить за литр привычного для украинцев продукта от шести долларов, то есть около 150 грн. Подробнее – в нашем сюжете:

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зерно урожай АПК зерновые

Источник: Сегодня

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