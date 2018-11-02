Украина почти на четверть сократила импорт газа

Больше всего импортного газа Украина получает из Словакии и Венгрии

Украина в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила импорт природного газа на 22,4%, или на 2,63 млрд кубометров, – до 9,14 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы – госкомпании "Укртрансгаз".

Как сообщили в "Укртрансгазе", импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы. В частности, за 10 месяцев 2018 года было импортировано 5,63 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши – 0,6 млрд куб. м и из Венгрии – и 2,9 млрд куб. м.

Отметим, Украина уже более 1000 дней живет без газа из России. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза.

При этом по состоянию на 30 октября 2018 года в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины накоплено 17,1 млрд кубометров "голубого топлива", что является рекордным показателем запасов газа за последние четыре года, сообщили в "Нафтогазе".

"Таким образом, Украина сейчас имеет в ПХГ объемы природного газа, достаточные для стабильного прохождения отопительного периода", – резюмировали в "Нафтогазе".

Как сообщил 24 октября в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман, Украина накопила достаточные запасы газа в подземных хранилищах для нормального прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов, о старте которого Кабмин объявил 15 октября.

Позже премьер поручил проверить готовность местных властей к отопительному сезону.



