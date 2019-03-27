Украина поднимется в рейтинге Doing Business: Кабмин принял важное решение
Минэкономразвития перечислило, что изменит новое постановление
Кабинет министров Украины принял комплексное постановление Министерства экономического развития и торговли, которое облегчает условия ведения бизнеса и повысит позиций Украины в рейтинге Doing Business.
Об этом 27 марта написала пресс-служба Минэкономразвития на странице в Facebook.
В сообщении указывается, что конкретно меняет документ:
- упрощает процесс приведения уставов существующих ООО в соответствии с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" – регистрация ООО будет составлять три минуты, а учредители смогут онлайн выбирать тот тип устава, который им подходит;
- вводит единый, прозрачный и дружественный для бизнеса порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества – ранее в законодательном поле Украины не была четко определена процедура предоставления адресов готовым объектам строительства;
- позволяет банкам получать информацию из государственных реестров в отношении лиц, которые обратились для получения кредитов – обеспечение такой возможности позволит снизить стоимость кредитования;
- запускает новый электронный сервис для регистрации готовности объекта строительства в эксплуатацию – это позволит минимизировать личный контакт застройщика с чиновниками;
- упрощает импорт автозапчастей;
- совершенствует экологический контроль.
"Мы приводим процедуры контроля сброса вод, содержащих загрязняющие вещества в соответствие с требованиями Таможенного кодекса. Это уменьшит уровень коррупции в экологической сфере", – добавили в Минэкономразвития.
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Напомним, в 2018 году Украина заняла 71-е место в рейтинге среди 190 стран мира, переместившись за год на пять строчек вверх. Позиция Украины – между Кыргызстаном и Грецией.
Как заявил в январе президент Петр Порошенко, инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах:
В марте пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что Украина должна подняться минимум на 10 пунктов в рейтинге Doing Business к 2020 году. По словам министра экономического развития Степана Кубива, в Украине отменили 149 устаревших актов 1993-1997 годов и обязательное ведение "Книги жалоб и предложений", а также инициировали совершенствование лицензирования хозяйственной деятельности и разрешили иностранцам оформлять долгосрочные визы в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел без выезда из Украины.
В Министерстве также сообщали, что Украина является второй страной в мире по темпам роста в рейтинге Doing Business с 2009 года.
Доклад "Ведение бизнеса" (Doing Business Report) — ежегодное исследование Всемирного банка, которое оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности на основе 11 индикаторов. Рейтинг составляется с 2003 года.
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