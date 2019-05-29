Украина поднялась на пять позиций в рейтинге конкурентоспособности

Лидером рейтинга стал Сингапур, переместившийся за год с третьего места

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Украина за год поднялась на пять позиций и расположилась на 54 месте в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном экспертами Международного института управленческого развития.

Украина находится между Словакией и Перу, которые заняли 53-е и 55-е места соответственно.

Первая десятка рейтинга, в который вошли 63 страны, выглядит так:

Сингапур, который за год переместился с третьей на первую позицию. Гонконг сохранил за собой второе место. США утратили лидерство и опустились на третью позицию. Швейцария поднялась на ступеньку выше. ОАЭ переместились с седьмого на пятое место. Нидерланды потеряли две позиции. Ирландия, как и Украина, поднялась на пять позиций в рейтинге. Дания – потеряла две. Швеция, как и в 2018-м, находится на девятом месте. Катар поднялся на четыре позиции.

Отметим, что Чехия и Польша находится на 33 и 38 местах соответственно, потеряв по четыре позиции, Россия – на 45-м, как и год назад, а Турция – на 51-м (-5 позиций). Беларусь в рейтинге отсутствует.

Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность стран по таким параметрам, как эффективность экономики, правительства, бизнеса и инфраструктуры.

Напомним, что существует также рейтинг по индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, в котором Украина в 2018 году заняла 83-е место среди 140 стран.

Ранее Кабинет министров составил рейтинг самых успешных регионов Украины. Абсолютное первенство у Киева, а среди областей первое место третий год подряд занимает Харьковская:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина поднялась на пять позиций в рейтинге конкурентоспособности". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"