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Украина поднялась на пять позиций в рейтинге конкурентоспособности

29 мая, 13:15

Лидером рейтинга стал Сингапур, переместившийся за год с третьего места

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Украина за год поднялась на пять позиций и расположилась на 54 месте в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном экспертами Международного института управленческого развития.

Украина находится между Словакией и Перу, которые заняли 53-е и 55-е места соответственно.

Первая десятка рейтинга, в который вошли 63 страны, выглядит так:

  1. Сингапур, который за год переместился с третьей на первую позицию.
  2. Гонконг сохранил за собой второе место.
  3. США утратили лидерство и опустились на третью позицию.
  4. Швейцария поднялась на ступеньку выше.
  5. ОАЭ переместились с седьмого на пятое место.
  6. Нидерланды потеряли две позиции.
  7. Ирландия, как и Украина, поднялась на пять позиций в рейтинге.
  8. Дания – потеряла две.
  9. Швеция, как и в 2018-м, находится на девятом месте.
  10. Катар поднялся на четыре позиции.

Отметим, что Чехия и Польша находится на 33 и 38 местах соответственно, потеряв по четыре позиции, Россия – на 45-м, как и год назад, а Турция – на 51-м (-5 позиций). Беларусь в рейтинге отсутствует.

Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность стран по таким параметрам, как эффективность экономики, правительства, бизнеса и инфраструктуры.

Напомним, что существует также рейтинг по индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, в котором Украина в 2018 году заняла 83-е место среди 140 стран.

Ранее Кабинет министров составил рейтинг самых успешных регионов Украины. Абсолютное первенство у Киева, а среди областей первое место третий год подряд занимает Харьковская:


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Тег экономика, Сингапур, США, рейтинг, Украина, конкурентоспособность

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