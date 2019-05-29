Украина поднялась на пять позиций в рейтинге конкурентоспособности
Лидером рейтинга стал Сингапур, переместившийся за год с третьего места
Украина за год поднялась на пять позиций и расположилась на 54 месте в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном экспертами Международного института управленческого развития.
Украина находится между Словакией и Перу, которые заняли 53-е и 55-е места соответственно.
Первая десятка рейтинга, в который вошли 63 страны, выглядит так:
- Сингапур, который за год переместился с третьей на первую позицию.
- Гонконг сохранил за собой второе место.
- США утратили лидерство и опустились на третью позицию.
- Швейцария поднялась на ступеньку выше.
- ОАЭ переместились с седьмого на пятое место.
- Нидерланды потеряли две позиции.
- Ирландия, как и Украина, поднялась на пять позиций в рейтинге.
- Дания – потеряла две.
- Швеция, как и в 2018-м, находится на девятом месте.
- Катар поднялся на четыре позиции.
Отметим, что Чехия и Польша находится на 33 и 38 местах соответственно, потеряв по четыре позиции, Россия – на 45-м, как и год назад, а Турция – на 51-м (-5 позиций). Беларусь в рейтинге отсутствует.
Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность стран по таким параметрам, как эффективность экономики, правительства, бизнеса и инфраструктуры.
Напомним, что существует также рейтинг по индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, в котором Украина в 2018 году заняла 83-е место среди 140 стран.
Ранее Кабинет министров составил рейтинг самых успешных регионов Украины. Абсолютное первенство у Киева, а среди областей первое место третий год подряд занимает Харьковская:
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