Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Украина поднялась в мировом рейтинге экономической свободы

14 сентября, 06:06

Украина поднялась в рейтинге на три позиции, лидером стал Гонконг

/ Фото: AFP

Украина, экономика которой демонстрирует рост с 2016 года, поднялась на три позиции в рейтинге экономической свободы и заняла 135 место из 162 стран. Он составлен канадским исследовательским центром Fraser Institute по итогам 2017 года и обнародован 12 сентября 2019 года.

Украина расположилась в списке между африканскими странами Кот Д'ивуар и Мали, которые расположились на 134 и 136 местах соответственно.

В первую десятку рейтинга вошли такие страны:

  1. Гонконг.
  2. Сингапур.
  3. Новая Зеландия.
  4. Швейцария.
  5. США.
  6. Ирландия.
  7. Великобритания.
  8. Канада.
  9. Австралия.
  10. Маврикий.

Отметим, что Беларусь находится на 99 месте, Россия – на 85, а Польша – на 59.

Реклама

Последние три места в рейтинге экономической свободы – с 160 по 162 – заняли Судан, Ливия и Венесуэла.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

В тренде
Отсрочка штрафов за "евробляхи", новая цена газа и антирекорд доллара: итоги дня

Новости "Сегодня" писали, что в 2011 году экономика Украины росла на 5,5%, в 2012-м – на 0,2%, а в 2013-м был нулевой показатель. Следующие два года – в 2014 и 2015 годах – она падала на 6,6% и 9,8% соответственно. С 2016-го экономика выросла на 2,4%, в 2017-м – на 2,8%, а в 2018-м – на 3,3%.

В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует НБУ, составит 3%.

В то же время президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

экономика рейтинг ВВП

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сборЭкономика
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммыЭкономика
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
Миссия МВФ: каких реформ потребуют от Украины в обмен на кредит
Миссия МВФ: каких реформ потребуют от Украины в обмен на кредитЭкономика
На форуме
На форуме "YES" заявили, что одним из главных достижений Украины стал запуск энергорынкаУкраина
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика

Новости партнеров

Loading...