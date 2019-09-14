Украина поднялась в мировом рейтинге экономической свободы

Украина поднялась в рейтинге на три позиции, лидером стал Гонконг

/ Фото: AFP

Украина, экономика которой демонстрирует рост с 2016 года, поднялась на три позиции в рейтинге экономической свободы и заняла 135 место из 162 стран. Он составлен канадским исследовательским центром Fraser Institute по итогам 2017 года и обнародован 12 сентября 2019 года.

Украина расположилась в списке между африканскими странами Кот Д'ивуар и Мали, которые расположились на 134 и 136 местах соответственно.

В первую десятку рейтинга вошли такие страны:

Гонконг. Сингапур. Новая Зеландия. Швейцария. США. Ирландия. Великобритания. Канада. Австралия. Маврикий.

Отметим, что Беларусь находится на 99 месте, Россия – на 85, а Польша – на 59.

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Последние три места в рейтинге экономической свободы – с 160 по 162 – заняли Судан, Ливия и Венесуэла.

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Новости "Сегодня" писали, что в 2011 году экономика Украины росла на 5,5%, в 2012-м – на 0,2%, а в 2013-м был нулевой показатель. Следующие два года – в 2014 и 2015 годах – она падала на 6,6% и 9,8% соответственно. С 2016-го экономика выросла на 2,4%, в 2017-м – на 2,8%, а в 2018-м – на 3,3%.

В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует НБУ, составит 3%.

В то же время президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

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