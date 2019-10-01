Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

Украина поднялась в рейтинге паспортов: сколько стран открыли "безвиз"

1 октября, 17:36

Украина разделила с Колумбией 43-ю строчку в международном Индексе паспортов

/ Фото: Getty Images

Украина несколько поднялась в международном рейтинге паспортов, правда, особого прорыва для этого сделано не было.

Согласно данным компании Henley&Partners, состоянием на 1 октября гражданам страны, как и прежде, можно не оформлять визы для поездок в 126 стран мира.

При этом сама Украина поднялась на одну позицию и теперь вместе с Колумбией занимает 43-е место из 107 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства.

Реклама

Украина по-прежнему уверенно обгоняет своих соседей Россию и Беларусь, жители которых имеют показатели в 117 и 75 стран с безвизовым режимом, занимая 48 и 68 место в рейтинге соответственно.

Стоит отметить, что, анализируя показатели Украины за последние 10 лет,можно увидеть существенный прогресс. В 2009 году украинцы могли посещать без визы всего 50 стран мира, пять лет назад – 79 стран.

В тренде
Украина поднялась в рейтинге паспортов: сколько стран открыли "безвиз"

Во главе рейтинга особых перемен не наблюдается: в пятерку "лучших паспортов" мира входя Япония, Сингапур (по 190 "безвизов"), Германия, Финляндия и Южная Корея (по 188).

А замыкают рейтинг Сирия (29), Ирак (27) и Афганистан (25).

Фото: Passport Index

Напомним, с 1 июля в Украине подорожало оформление загранпаспортов и ID-карт. Новые расценки будут распространяться и на первое оформление, и на восстановление или замену утерянных, украденных или испорченных документов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

украинцы паспорт загранпаспорт безвизовый режим безвиз

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцев
Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцевЭкономика
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщин
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщинЭкономика
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакетыЭкономика
Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услуги
Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услугиЭкономика
Доллар продолжит пике: эксперты дали прогноз курса валют на неделю
Доллар продолжит пике: эксперты дали прогноз курса валют на неделюФинансы
"Будут просить деньги – жалуйтесь": экс-зам Супрун рассказал о новом этапе медреформыЭкономика

Новости партнеров

Loading...