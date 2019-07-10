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Украина покинула ТОП-20 стран мира с самой высокой инфляцией

10 июля, 16:31

О положительных для Украины изменениях в рейтинге сообщили в НБУ

Фото: пресс-центр НБУ

Украина выбыла из ТОП-20 стран мира с самой высокой инфляцией после обнародования данных Государственной службой статистики о том, что рост потребительских цен в июне 2019 года замедлился с 9,6% до 9% в годовом измерении по сравнению с маем.

Об этом 10 июля сообщается на странице Экспертной платформы Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

На обнародованной инфографике указано, что Украина делит 22-24-е места с африканскими государствами – Эритреей, а также Сан-Томе и Принсипи. Лидером антирейтинга является Венесуэла.

Инфографика: Экспертная платформа НБУ / Facebook
Инфографика: Экспертная платформа НБУ / Facebook

"При этом Украина остается страной с самой высокой инфляцией среди европейских стран", – сказано в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Потребительская инфляция в апреле и мае превысила прогноз Национального банка Украины: в апреле она составила 8,8% в годовом измерении, а в мае – 9,6%.

Ранее Нацбанк развеял мифы о банкноте в 1000 гривен. Подробнее смотрите в нашем сюжете:


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Тег инфляция, НБУ, Госстат, цены на продукты, рост цен

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