Украина, Польша и США подписали "газовый" меморандум

Фото: facebook.com/alex.danylyuk

Украина, Польша и США в субботу, 31 августа, подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

"На встрече с Министром энергетики США Риком Перри, которая предшествовала подписанию Меморандума, мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимости от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства будут налажены поставки сжиженного газа через Польшу", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Данилюк считает подписание меморандума исторически важным для Украины.

"Исторический день. Еще один шаг по направлению к диверсификации поставок газа в Украину", – добавил секретарь СНБО.

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Ранее польское интернет-издание BiznesAlert.pl сообщило, что "Республика Польша и Соединенные Штаты Америки будут участвовать в работе с правительством Украины по осуществлению реформ в секторе природного газа и приветствуют обязательство Украины повысить уровень гармонизации с внутренним рынком природного газа в Европейском Союзе, что должно привести к созданию рынка ликвидного регионального газа в Центральной и Восточной Европе".

Кроме того отмечалось, что стороны продолжат сотрудничество в целях обеспечения прозрачного и недискриминационного доступа к инфраструктуре подземных хранилищ в Украине "с целью повышения безопасности поставок природного газа для стран Центральной и Восточной Европы".

Стороны также будут стремиться мобилизовать потенциал государственного и частного секторов для достижения региональных целей диверсификации источников и направлений поставок природного газа, в том числе посредством внедрения соответствующих финансовых инструментов, при необходимости.

Соглашение о сотрудничестве вступает в силу с момента его подписания. Каждая из сторон может прекратить сотрудничество в любое время, письменно уведомив об этом другие стороны, что должно произойти не менее чем за 6 месяцев до вступления в силу прекращения сотрудничества.

Документ подписан в Варшаве 31 августа 2019 года в трех экземплярах (на английском языке).

Между тем, Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, несмотря на то что Брюссель направил Киеву и Москве предложение провести такую встречу на уровне министров с 16 по 22 сентября.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Согласно предложению Еврокомиссии, новое соглашение должно быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией.

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