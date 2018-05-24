Украина получила 211 млн евро на дороги, а россияне радуются от просмотра ТВ: итоги дня

ОБЩЕСТВО

38 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

175 млн грн органы Государственной исполнительной службы с начала текущего года взыскали с 64 работодателей задолженности по зарплате в пользу 13,5 тыс. работников, сообщил министр юстиции Павел Петренко. Больше всего долгов погасили "Северодонецкое объединение "Азот" (12,6 млн грн в пользу 501 работника), "Ривнеазот" (3,7 млн грн в пользу 117 работников) и "Лисичанскуголь" (2,5 млн грн в пользу 118 работников).

42 объекта культурного наследия Кабинет министров внес в категорию национального значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В частности, в реестр внесены 39 памятников архитектуры Закарпатской области (Великоберезнянский район – 9, Виноградовский район – 5, Межгорский район – 11, Мукачевский район – 2, Раховский район – 6, Хустский район – 6), 2 объекта культурного наследия Полтавы (Дом земства 1905 год, Дворянское собрание 1810 год) и костел Успения Богородицы (1826 год) в городе Умань Черкасской области.

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23 грузовика c гуманитарной помощью отправлены сегодня на Донбасс от имени Миссии Международного комитета Красного креста. Грузовики везли продуктовые наборы, медикаменты и строительные материалами общим весом 437 тонн.

Увеличил в 1,5 раза Минрегион в государственной строительной норме нормативную площадь на одного школьника. Сейчас при действующей фронтальной форме обучения на одного ученика отводится 2 кв. м, а по новым нормам – это 3 кв. м при смешанной форме.

Сократилось на 20,2% в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2017 года производство водки с содержанием спирта менее 45,4% – до 3,7 млн декалитров, производство коньяка и бренди сократилось на 9,6% – до 591 тыс. декалитров. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,14 грн на 24 мая Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс снизился на 4 копейки. Сегодня курс на межбанке в продаже повысился на 6 копеек до 26,15 грн, а в покупке повысился на 6 копеек – до 26,13 грн.

Увеличился на 48,2% в январе-марте экспорт молока в годовом измерении – до 229,7 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении аналитического департамента Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB). В то же время импорт этой продукции в Украину вырос на 35% до 39,78 тыс. тонн.

Оставить неизменной учетную ставку на уровне 17% годовых решило правление Национального банка. Эта ставка влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Нарастил на 1,2 млрд долл. Национальный банк с начала года международные резервы за счет скупки валюты на межбанковском валютном рынке.

Увеличила на 30% за январь-апрель в годовом измерении Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) экспорт зерновых и масличных культур – до 794 тыс. тонн. ГПЗКУ активизировала торговлю со своим стратегическим партнером – Китайской национальной корпорации ССЕС – и в рамках двустороннего зернового проекта отгрузила в его адрес почти 484 тыс. тонн кукурузы – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта возрос почти в 3,2 раза. Госкорпорация также освоила новые рынки Индонезии, Йемена и Мозамбика.

Сократился на 7,4% в апреле в годовом измерении объем выполненных строительных работ, при этом в марте-2018 к марту-2017 этот показатель уменьшился на 4,3%.

Выросло на 3% промышленное производство в апреле по сравнению с апрелем 2017 года, тогда как в марте рост составил 1%, в феврале – 1,9%, а в январе – 3,6%, сообщила Государственная служба статистики.

МИР

211 млн евро предоставит Европейский инвестиционный банк Украине на повышение безопасности автомобильных дорог и модернизацию энергосистемы. В частности, 75 млн евро будут направлены на проект "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" в течение 2018 года. Кроме того, 136 млн евро планируется вложить в "Программу повышения надежности подстанций", предусматривающую замену оборудования НЭК "Укрэнерго".

Наибольшее удовольствие жители России получают от просмотра телевизора, также их радуют дети и большие доходы. Об этом свидетельствуют данные опроса российского аналитического центра "Левада-центр". Называя занятия, которые могут доставлять им удовольствие, респонденты чаще всего отмечали: "смотреть телевизор". Такой ответ выбрали 34% (в 2-1- году их было 28%), оттеснив на вторую позицию "получение хороших денег" – 26% (33%). Времяпрепровождение с детьми набрало 24% (26%).

До 100% капитала компаний во всех отраслях экономики теперь смогут контролировать иностранцы в Катаре. Также они смогут владеть до 49% акций компаний, зарегистрированных на Катарской бирже.

До 25% могут составить в США ввозные пошлины на импортные автомобили. Возможность их введения сейчас рассматривает Белый дом.

Серией взрывов Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов. Но к событию не были допущены эксперты. Акция продолжалась несколько часов.