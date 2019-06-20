Украина получила миллиард евро от размещения евробондов

Возвращать этот долг стране придется в 2026 году

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Украина завершила размещение первых за 15 лет еврооблигаций в евро. Таким образом, страна получила от размещения бондов 1 млрд евро, которые были перечислены на счета Госказначейства и будут использованы для финансирования госбюджета, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"20 июня 2019 Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года. ... Средства от размещения новых выпусков еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета Украины", – говорится в сообщении.

Ранее уже стало известно, кто купил украинские евробонды в евро. Теперь в Минфине уточнили, что семилетние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж-фондов составляет 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов – 2%. Суверенные инвестиционные фонды составляют 3% инвесторов в украинские государственные еврооблигации, номинированные в евро.

"Инвесторы из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска объемом 1 млрд евро, доля которых составляет 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска , тогда как доля инвесторов из Азии составляет 4%", – заявили в Минфине.

Как сообщалось, также в конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов (пятилетние – на 750 млн долларов, десятилетние – на 1,25 млрд долларов). Покупателями были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.

По мнению экспертов, одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц остаются другие ценные госбумаги – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая такие облигации:

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