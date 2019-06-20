Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина получила миллиард евро от размещения евробондов

20 июня, 17:54

Возвращать этот долг стране придется в 2026 году

Фото: Pixabay

Украина завершила размещение первых за 15 лет еврооблигаций в евро. Таким образом, страна получила от размещения бондов 1 млрд евро, которые были перечислены на счета Госказначейства и будут использованы для финансирования госбюджета, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"20 июня 2019 Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года. ... Средства от размещения новых выпусков еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета Украины", – говорится в сообщении.

Ранее уже стало известно, кто купил украинские евробонды в евро. Теперь в Минфине уточнили, что семилетние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж-фондов составляет 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов – 2%. Суверенные инвестиционные фонды составляют 3% инвесторов в украинские государственные еврооблигации, номинированные в евро.

"Инвесторы из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска объемом 1 млрд евро, доля которых составляет 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска , тогда как доля инвесторов из Азии составляет 4%", – заявили в Минфине.

Как сообщалось, также в конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов (пятилетние – на 750 млн долларов, десятилетние – на 1,25 млрд долларов). Покупателями были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.

По мнению экспертов, одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц остаются другие ценные госбумаги – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая такие облигации:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Украина, госдолг, евробонды, размещение, еврооблигации

Вы сейчас просматриваете новость " Украина получила миллиард евро от размещения евробондов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина впервые за 15 лет выпустила еврооблигации в евро

14 июня, 12:32

В Минфине сообщили, что получены заявки на семилетние евробонды

Роспуск Рады обойдется Украине в миллионы долларов – Совет НБУ

24 мая, 12:52

Займы для страны подорожают, но не только из-за политики, объяснил Милованов

Украина погасила долг на миллиард долларов

17 мая, 12:40

Деньги выплатили по облигациям, выданным под гарантии США

Украина одолжила 350 миллионов долларов: откуда деньги и на что их потратим

15 марта, 12:33

Возвращать средства Минфин будет в 2028 году

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Зеленский обратился к олигархам насчет Донбасса

Вакарчук рассказал, какую должность готов занять в правительстве

Принц Гарри сделал Меган Маркл «выговор» во время парада

Бесил до крайности: Политтехнолог Кремля рассказал о Стрелкове

Омелян засобирался в команду Зеленского

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

Основатель Huawei назвал столкновение с США «неизбежным»

Днепр в любой момент может остаться без воды

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Ядовитые змеи в Днепре: где водятся и как распознать опасную
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь