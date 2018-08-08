Украина получила от МВФ "добро" на новый транш – СМИ

Украина договорилась с МВФ о выделении очередного транша в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Об этом после телефонного разговора президента Петра Порошенко с государственным секретарем США Майком Помпео сообщил ряд украинских СМИ. Во время этого разговора Помпео поприветствовал недавнее принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности. Также он призвал Украину выполнить требования МВФ.

Следующий транш МВФ может поступить в Украину уже в сентябре 2018 года, сообщил на условиях анонимности источник, знакомый с ходом переговоров, передает UBR. Никакой иной конкретики – ни суммы транша, ни точной даты его поступления – собеседник издания не сообщил.

Впрочем, источник, близкий к руководству Национального банка Украины, как сообщает "Апостроф", подтвердил информацию о достижении принципиальной договоренности Украины и МВФ о транше.

"Транш дадут", – сказал собеседник издания.

Источник издания в руководстве Евросоюза подтвердил информацию о выделении транша, отметив, что средства будут перечислены, скорее всего, к концу 2018 года. Сумма транша также не сообщается. Ранее ожидалось, что пятый транш МВФ составит 1,9 млрд долларов, однако предыдущие транши были, как правило, меньше заявленной суммы.

В марте 2015 года МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов.

Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов, но позже начались задержки. Так, Украина смогла почти в срок получить второй транш по этой программе на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение условия, касающегося пересмотра цен на газ для населения, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине очередного транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.

При этом 26 июля, в Украине вновь отложили повышение цены на газ: