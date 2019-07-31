Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

Украина получила от России компенсацию за "грязную" нефть: названа сумма

Сегодня, 19:28

О первой части компенсации сообщили в "Укртранснафте"

Фото: "Укртранснафта" / Facebook

Фото: "Укртранснафта" / Facebook

Украина получила от России компенсацию за "грязную" нефть: названа сумма https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 Экономика О первой части компенсации сообщили в "Укртранснафте"

Компания "Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание некачественной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба". Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба украинской компании.

"Это, в частности уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле", – сказано в сообщении.

Реклама

Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору по транзиту и зависит от периода резервирования "Транснефтью" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала "грязная" нефть, добавили в "Укртранснафте".

В тренде
"Нафтогаз" судится с Россией за активы в Крыму, а доллар продолжает обваливаться: итоги дня

Новости "Сегодня" сообщали, что 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировку и восстановил ее 21 мая. Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

нефть нефтепровод дружба Укртранснафта Транснефть

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Доллар и евро нащупали
Доллар и евро нащупали "дно": курсы рухнули на уровень двух-трехлетней давностиФинансы
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепиласьФинансы
Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными
Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законнымиУкраина
Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с
Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с "матерями-одиночками"Украина
ПриватБанк готовит распродажу недвижимости
ПриватБанк готовит распродажу недвижимостиЭкономика

Новости партнеров

15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Сейчас женственность, как никогда в моде
Сейчас женственность, как никогда в моде
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе