Фото: "Укртранснафта" / Facebook

Украина получила от России компенсацию за "грязную" нефть: названа сумма https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 2019-07-31T19:28:00+03:00 Экономика О первой части компенсации сообщили в "Укртранснафте"

Компания "Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание некачественной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба". Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба украинской компании.

"Это, в частности уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле", – сказано в сообщении.

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Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору по транзиту и зависит от периода резервирования "Транснефтью" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала "грязная" нефть, добавили в "Укртранснафте".

Новости "Сегодня" сообщали, что 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировку и восстановил ее 21 мая. Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

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