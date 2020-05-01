Украина получила от Всемирного банка 150 млн долларов на карантинные выплаты

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) после предоставления Украине 135 млн долларов на борьбу с COVID-19 принял решение выделить еще 150 млн долларов – также на борьбу с коронавирусом и на социальную помощь населению с низким уровнем доходов. Об этом в сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Украина получит от Всемирного банка 150 млн долларов. Соответствующее решение 30 апреля принял совет директоров банка", – заявили в Минфине и отметили, что средства планируется использовать в 2020–2022 годах.

В ведомстве объяснили, что помощь направят на дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который реализуется при поддержке Всемирного банка с 2014 года. Деньги пойдут на расширение и совершенствование социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.

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Кроме того, часть выделенной суммы направят на мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса.

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"Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты также получат пожилые люди и лица с инвалидностью", – добавили в Минфине.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить Украине 40 млн евро на приобретение медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Эта сумма будет предоставлена ​​по программе развития муниципальной инфраструктуры, открытой в 2014 году.

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